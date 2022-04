De man achter de Wannsee-conferentie: Reinhard Heydrich

Met deze ambtelijke formulering besloten 15 Nazi-kopstukken tot de moord op 11 miljoen Europese Joden. Over deze beruchte bijeenkomst in een landhuis aan een meer in Zuid-West-Berlijn op 20 januari 1942 ging afgelopen week de film ’Die Wannseeconferenz’ in première.

De vergadering stond onder leiding van politie- en inlichtingenchef Reinhard Heydrich. Deze 38-jarige Nazi was in 1904 in Halle geboren in het gezin van operazanger Bruno Heydrich en Elisabeth Kranz, directrice van het Koninklijk Conservatorium in Dresden.

De Duitse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog was in de keizersgezinde en nationalistische familie keihard aangekomen. De mythe dat het leger was verraden door de politiek, de Dolkstootlegende, kreeg de jonge Reinhard met de paplepel ingegoten. Op 18 jarige leeftijd begon hij een officiersopleiding bij de marine. Daar werd hij echter uitgegooid wegens oneervol gedrag. Hij had namelijk een jonge vrouw het hof gemaakt, om zich op het allerlaatste moment te verloven met een ander, de 19-jarige Lisa von Osten.

Gefrustreerd meldde de jonge luitenant zich bij de NSDAP van Adolf Hitler, die hem toevoegde aan zijn elitekorps, de SS. Na de machtsovername in 1933 werd hij hoofd van de Sicherheitsdienst en de Gestapo. Samen met SS-baas Heinrich Himmler liet hij een jaar later de top van het concurrerende partijleger SA uitroeien in de ’Nacht der lange Messen’. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij ook plaatsvervangend gouverneur van Bohemen en Moravië waar hij het complete verzet liquideerde. Dit kwam hem duur te staan, want op 27 mei 1942 werd hij in zijn open auto vermoord met een antitankgranaat. (M.Wi.)