Zoveel minuten lichaamsbeweging heb je volgens Amerikaanse onderzoekers nodig

De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat een ’gezond persoon’ wekelijks tussen de 150 en 300 minuten aan matige lichaamsbeweging zou moeten doen óf 75 tot 150 minuten aan intensieve beweging per week. Maar volgens een nieuw onderzoek klopt dat niet helemaal. Men zou juist méér moeten beweging om de kans op vroegtijdig overlijden te verkleinen.

Althans, dat zegt Dong Hoon Lee, die er samen met zijn team namens de Universiteit van Harvard onderzoek naar heeft gedaan. De onderzoekers analyseerden de gegevens van 116.000 volwassen Amerikanen die de afgelopen dertig jaar vragenlijsten hebben ingevuld over hun levensstijl. Daarbij gaven de proefpersonen onder meer aan hoe zij hun vrije tijd doorbrachten. De onderzoekers keken vervolgens of zij een verband konden vinden tussen de mate van beweging en de sterftecijfers.

In The American Heart Association journal zijn de onderzoeksresultaten van Dong Hoon Lee en zijn team terug te vinden. De voornaamste conclusie: mensen die 150 tot 300 minuten aan intensieve beweging doen of 300 tot 600 minuten aan matig intensieve beweging, hebben de minste kans op vroegtijdig overlijden. Dat komt ongeveer neer op 2,5 tot 5 uur per week intensief sporten of 5 tot 10 uur per week matig bewegen. Dat is dus meer dan de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert.

Nu hoef je heus niet meteen een abonnement op een (veel te) dure sportschool te nemen. Onder matige beweging vallen bijvoorbeeld een wandeling maken of het gras maaien.

Wil je meer gaan bewegen, maar weet je niet goed hoe je dat moet aanpakken? Zorg voor een bepaalde routine die voor je werkt zodat je het makkelijker kunt volhouden. Maak bijvoorbeeld elke avond na het eten een avondwandeling of fiets een andere (langere!) route naar of van je werk die je gewend bent.