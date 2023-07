Dagrecept: Ovenschotel met pasta, artisjok en pancetta

Er zijn veel recepten met spek of pancetta, maar wat is nu het verschil? Beide vleeswaren worden gemaakt van buikspek, maar pancetta bevat meer kruiden zoals peper, zout, kruidnagel, kaneel en nootmuskaat. De smaak is dus net wat verfijnder. Voor onderstaand recept van Rukmini Iyer uit De makkelijke bakplaat (Becht) gebruiken we pancetta, in combinatie met rigatoni-pasta en artisjokharten. Laatstgenoemde is een onderschatte groente als je het mij vraagt, erg lekker!

Nodig voor 2 personen: - 80 g pancetta (in blokjes) - 280 g artisjokharten (uit pot, bewaar de olie) - 1 ui (gesnipperd) - 200 g rigatoni - 300 ml crème fraîche - 10 g bladpeterselie (fijngesneden) - zeezout en versgemalen peper - 75 g parmezaan (geraspt) - 50 g panko Verwarm de oven voor tot 200 graden (hetelucht, 220 elektrisch). Schep in een braadslede de pancetta, artisjokharten en ui door elkaar met 1 el artisjokolie uit het potje en zet 20 minuten in de oven. Breng intussen een grote pan gezouten water aan de kook, voeg de rigatoni toe en kook de pasta 10 minuten. Giet de pasta goed af, haal de braadslede uit de oven en roer de pasta door de ui, artisjok en pancetta. Roer de crème fraîche en peterselie erdoor en breng op smaak met zeezout en versgemalen zwarte peper. Strooi de parmezaan en panko erover en zet nog 20 minuten in de oven, tot de bovenkant goudbruin en krokant is.