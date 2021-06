Nieuw onderzoek toont aan: ochtendmensen gelukkiger dan nachtbrakers

Uit meerdere onderzoeken kwam het al naar voren: nachtbrakers hebben een grotere kans op het ontwikkelen van een depressie of depressieve klachten dan ochtendmensen. Zo zagen onderzoekers van de Universiteit van Harvard vorige maand al dat elk uur dat mensen gemiddeld later naar bed gaan, de kans op het het krijgen van depressieve klachten met 23 procent steeg.

Uit een groot nieuwe groot onderzoek van de Universiteit van Exeter kan een soortgelijke conclusie worden getrokken. Wetenschappers hebben de gezondheidsgegevens van ruim 450.000 Britten van middelbare leeftijd geanalyseerd. Wie vroeg opstaat, loopt minder kans op het ontwikkelen van angsten en depressies, zo luidt ook hun belangrijkste bevinding.

Jessica O’Loughlin die de leiding had over deze studie, zegt in Molecular Psychiatry journal dat dit onderzoek tot nu toe het grootste bewijs is dat ochtendmensen beter beschermd zijn tegen een depressie en een beter gevoel van welzijn hebben.

Vragenlijst

De ondervraagden in de leeftijd van 40 tot 60 jaar hebben een uitgebreide vragenlijst ingevuld waarbij ze ook konden aangeven of ze zichzelf zien als een vroege vogel of juist een nachtbraker. Ook werd gevraagd naar hun geestelijke gezondheid. Van zo’n 50.000 mensen werd ook het slaappatroon bestudeerd.

Uit alle gegevens die met elkaar vergeleken zijn, concluderen onderzoekers dat de ochtendmensen 21 procent minder kans hebben op het krijgen van een depressie. Vroege vogels hebben bovendien vijf procent meer kans op een hoog niveau van welbevinden in vergelijking met avondmensen.

Ritme

Een mogelijke verklaring is het feit dat vroege vogels meer daglicht zien en leven in een maatschappij dat ook op ochtendmensen is ingesteld. Voor veel avondmensen en nachtbrakers is het mentaal lastig om hun ritme aan te passen aan het dag-nachtritme van ochtendmensen.

Genetisch

Of je een ochtend- of een avondmens bent, is genetisch bepaald. Ongeveer twintig tot dertig procent van de mensen is een avondmens. Zij gaan na middernacht slapen en staan het liefst op om een uur of negen, tien, elf.

Nog eens twintig tot dertig procent van de bevolking bestaat uit ochtendmensen. Zij staan (graag) om een uur of zes op en zijn in de morgen het productiefst. Ongeveer de helft van de mensen zit daartussenin.

