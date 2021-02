Stuc-restaurateurs stuiten op eeuwenoude verrassingen: ’Elke dag een nieuwe schat’

Buitenland

Oudste grottekening ooit gevonden

In een grot op het Indonesische eiland Sulawesi is de oudste grottekening ooit gevonden. De afbeelding van een wrattenzwijn is meer dan 45.000 jaar geleden gemaakt. Daarmee is de tekening minstens 1.600 jaar ouder dan de grottekening die tot nu toe als oudste bekend stond en die eveneens op Sulawesi...