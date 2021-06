Zo vaak zou je je sportschoenen moeten vervangen

Het is misschien een open deur, maar het is goed om te beseffen dat hardloopschoenen bedoeld zijn om te rennen en crosstrainer schoenen om onder andere HIIT (High Intensity Interval Training)-workouts mee uit te voeren.

Hardloopschoenen zijn licht, corrigerend en dempend, terwijl cross trainers juist meer stevigheid maar minder demping bieden. Hoewel het dus niet aan te raden is, worden cross trainers toch door veel mensen gebruikt voor het hardlopen en hardloopschoenen voor andere sporten.

Goed. Dan nu: hoe vaak moet je je sportschoenen dan vervangen? Over het algemeen wordt aangeraden nieuwe hardloopschoenen te kopen wanneer je er zo’n 600 tot 1000 kilometer op hebt zitten. (Dat is overigens heel makkelijk bij te houden als je een hardloopapp of trainingsdagboek gebruikt.)

Fanatiekelingen die wekelijks 25 kilometer lopen, zouden dus na ongeveer 40 weken nieuwe schoenen moeten aanschaffen. Hardloopschoenen hebben dan al meer dan 35 procent van hun oorspronkelijke demping verloren waardoor de kans op blessures groter wordt.

Flexibiliteit

Houd je niet nauwkeurig bij hoeveel sportieve kilometers of uren je er al op hebt zitten? Vaak kun je ook aan je sportschoenen zien en voelen of het tijd is voor nieuwe.

Zijn (de zolen van) je cross trainers erg flexibel? Weg ermee! Cross trainers moeten je voeten namelijk genoeg steun bieden zodat je voeten ook bij zijwaartse bewegingen goed kunnen blijven staan. Bij intensief gebruik, dus meerdere keren per week, gaan deze schoenen gemiddeld iets minder dan een jaar mee.

Versleten zolen zijn zowel bij hardloopschoenen als cross trainers het teken dat het moment daar is om afscheid van ze te nemen.