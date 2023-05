Nog meer manen maken Saturnus tot koploper van ons zonnestelsel

In februari van dit jaar was Jupiter nog de koploper toen er twaalf nieuwe manen rond die planeet werden ontdekt, waarmee het totaal op 92 kwam. De nieuw ontdekte manen zijn heel klein en hebben een doorsnede van maar een paar kilometer.

Inhaalslag

Wetenschappers hadden al verwacht dat Saturnus met een inhaalslag zou komen. Saturnus is vanaf de aarde een stuk verder weg dan Jupiter, waardoor het moeilijker is om de kleinste manen waar te nemen. Bij Jupiter waren alle manen groter dan één kilometer doorsnede al ontdekt, maar bij Saturnus waren er tot voor kort nog geen manen bekend met een doorsnede van minder dan drie kilometer.

De ontdekkingen werden al tussen 2019 en 2021 gedaan, maar worden deze maand bevestigd door de wetenschappelijke autoriteiten van de International Astronomical Union.

Telescoop

De geschiedenis herhaalt zichzelf. De allereerste manen van Jupiter en Saturnus werden ongeveer vier eeuwen geleden ontdekt. Net zoals dat nu het geval is, werden de manen van Jupiter als eerste ontdekt. In 1610 ontdekte Galileo Galilei met een telescoop, die kort daarvoor in Nederland was uitgevonden, de vier grootste manen van Jupiter: Io, Europa, Ganymedes en Callisto.

Christiaan Huygens

De eerste en helderste maan van Saturnus, Titan, werd enkele tientallen jaren later ontdekt door misschien wel de belangrijkste geleerde die de Republiek in de zeventiende eeuw heeft voortgebracht: Christiaan Huygens. Op een koude winternacht in 1655 begon hij met een zelfgemaakte telescoop aan een maandenlange observatie van Saturnus vanuit het dakraam van zijn woonhuis in Den Haag. De ontdekking van Titan en andere sterrenkundige waarnemingen maakten dat Huygens, nog maar 26 jaar oud, uitgroeide tot een ’internationale ster’.

Amito Haarhuis,

Directeur Rijksmuseum Boerhaave