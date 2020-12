Huisdieren zijn hilarisch, en dit is het bewijs

Deelnemers kunnen met door het doneren van een klein bedrag hun bijdrage in een of meerdere van de acht verschillende categorieën inzenden. 10% van het geld wordt gedoneerd aan Blue Cross, een goed doel dat zich inzet voor zieke, gewonde of verlaten dieren. Zij blij, wij blij, kijk maar!

Hannah Seeger ‘Morning Mood’ | Pets Who Look Like Their Owner Category Winner

Hannah en haar asielhond voelen zich hetzelfde op de vroege ochtend: vermoeid. Ze zeggen dat je na verloop van tijd op je huisdier gaat lijken, toch?

Candice-Sedighan ‘The moment you realize you’ve gone through half a jar of snacks’ | Highly Commended Winners

Veel mensen zullen zich herkennen in de gezichtsuitdrukking van Bear. Candice bedacht dat het een grappig beeld moest opleveren als ze haar iPhone onder de voedselbak zou plakken. Dat blijkt!

Karen Hoglund ‘Hold on tight we’re running late’ | Highly Commended Winners

De juiste hoek vinden en je hebt een topfoto. Voor Karen een toevalstreffer; de honden moesten eigenlijk in de camera kijken, maar bij nader inzien vond ze deze opstelling veel leuker.

John Carelli ‘Look Mum, I can walk on water’ | Highly Commended Winners

Johns hond, zo trots als een pauw. Dacht voor heel even dat hij het lopend de overkant van het meer zou halen. Helaas voor hem (en stiekem voor ons) won de zwaartekracht.

Malgorzata Russell ‘Why are you upside down?’ | Cat Category Winner

Niks aan gefotoshopt, maar gewoon de eenjarige, speelse kat Basil in zijn natuurlijke habitat. Tijdens de lockdown hebben Basil en Malgorzata elkaar én de tuin helemaal gevonden. Elke dag even achter elkaar aanrennen in de tuin is nu een vaste ochtendroutine.

Anne Lindner ‘Drama Queen’ | All Other Creatures Great and Small Category Winner

Al oogt het alsof dit konijn iets verschrikkelijks staat te gebeuren, niets is minder waar. Het is slechts een onschuldig gaapje, maar wel een hilarisch gezicht. Drama-queen indeed.

Magdalena Strakova ‘Gossip Girls’ | Mighty Horse Catergory Winner

Magdalena legde deze drie paarden precies op het juiste moment vast. Ze staken de hoofden bij elkaar en zo vormde zich net het beeld van drie tienermeisjes op het schoolplein; giechelend en roddelend.

Heeft u ook een dot van een dier? Mail uw leukste, liefste en grappigste huisdierenfoto’s naar [email protected] en wie weet ziet u uw lieveling terug in onze rubriek Beestenboel.