Huishoudvraag: hoe hou ik mijn grijze plavuizen schoon?

Ingrid van Hoogen: „Mijn dochter heeft in de woonkamer grijze plavuizen op de vloer met vloerverwarming. Zij dweilt deze regelmatig maar toch heeft zij altijd zwarte voeten of sokken van de plavuizen.”

Zamarra: Ik vermoed dat zij met allesreiniger dweilt, wat een laagje over de plavuizen vormt. Dat is te verwijderen met HMK R157 intensieve tegelreiniger (Moeller Stone Care). Als de vloer schoon is, alleen nog dweilen met water met een scheut schoonmaakazijn. Tegenwoordig is azijn met citroen- of lavendelgeur te koop.”

