Huurhuis verbouwen? Het kan, maar let op deze dingen

Eigenlijk mag er niets aan een huurwoning worden veranderd, ook niet aan de buitenkant. Bij het verlaten van het pand moet het in originele staat worden opgeleverd. Pas in principe alleen zaken aan die gemakkelijk kunnen worden teruggedraaid. Denk aan gaatjes in de muur om planken of gordijnrails op te hangen.

Wie toch graag wil renoveren, heeft altijd toestemming van de verhuurder nodig. Bijvoorbeeld voor de badkamer, de keuken of een aanbouw. Heeft het nut om, met toestemming, een huurwoning te verbouwen? Wellicht als u er nog tien jaar wilt blijven wonen.

Bovendien kunt u zichzelf lelijk in de voet schieten. Als de waarde van de woning stijgt (door de verbouwing en dus de financiële bijdrage van de bewoner), dan kan de verhuurder een hogere huur vragen.

Afspraken

Maak daarom altijd duidelijke afspraken op schrift met de verhuurder. Zoals: wie betaalt de renovatie, welke zaken mogen er al dan niet worden aangepast, wanneer start de renovatie en wanneer is het klaar, wie gaat het uitvoeren? Heel belangrijk: moet de huurwoning bij vertrek in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht?

Ook moeten afspraken over eventuele huurverhoging worden gemaakt. Dat kan ook in het voordeel van de huurder zijn. Met enig onderhandelen kan namelijk worden bereikt dat de verhuurder een deel van de kosten op zich neemt of zelfs de hele renovatie betaalt. Verbetering is immers ook in zijn of haar belang. Dit kan het geval zijn bij dubbel glas of anti-inbraakvoorzieningen.

Rechter

De verhuurder mag weigeren als de woning door de veranderingen minder goed is om te verhuren of zelfs in waarde daalt. De verhuurder mag echter niet alles zomaar weigeren. Aanpassingen die zorgen dat het woongenot wordt verhoogd of die noodzakelijk voor het gebruik van de woning zijn, moeten worden toegestaan. Wordt de aanvraag afgewezen, dan kan de huurder zelfs toestemming via de rechter afdwingen.

Deze kijkt naar de aard van de veranderingen. Aanpassingen aan de buitenzijde van de woning mogen altijd worden geweigerd. Ook bij zaken als een traplift of een verhoogd toilet moet toestemming worden gevraagd.

Opknappen en aanpassen

Huurders in Nederland zijn goed beschermd. Ze hebben recht op een fatsoenlijke woning. Is het huurhuis echt in heel slechte staat, dan kan een controleur checken of het huis aan de minimumeisen voldoet, waarna de verhuurder tot opknapwerk kan worden gedwongen.

Wie geen officiële verbouwing wil, kan vrij eenvoudig zaken aanpassen die eenvoudig zijn terug te draaien. Denk aan nieuwe keukenkastdeurtjes of voorzetramen. Een douche knapt vaak al op met een nieuwe douchedeur of een ander badkamerkastje. In alle gevallen geldt: de oude deuren/kastjes bewaren en bij vertrek terugplaatsen.