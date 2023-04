Eropuit met Pasen: 7 leuke uitjes voor het hele gezin

Vrolijke paasmarkten

De Haagse Vijverberg en het aangrenzende Korte en Lange Voorhout is dit weekeinde en maandag het decor van een feestelijke paasmarkt. Niet alleen zijn er ruim honderd standhouders present die hun waar aanprijzen, er zijn ook hapjes en drankjes te verkrijgen en bovendien draait de zweefmolen rond.

Liefhebbers van historische trams en bussen kunnen hun hart ophalen: het Haags Openbaar Vervoer Museum laat de mooiste exemplaren uit de collectie door het centrum rijden.

Ook in andere dorpen en steden zijn paasmarkten te bezoeken, zoals in Valkenburg in Limburg. Het Zeeuwse Middelburg heeft een paasfair waar vooral antiek en curiosa worden aangeboden. In de stad Groningen wordt op tweede paasdag de Zeldzaam Mooi Markt gehouden waar kunstenaars en ontwerpers hun producten aanbieden.

Zingende minderbroeders

Het middeleeuwse stadje Gravendam in Museumpark Archeon in Alphen aan den Rijn wordt dit paasweekeinde bevolkt door de minderbroeders (een kloosterorde) die hun traditionele paasprocessie houden. Ze brengen symbolen van het paasfeest mee zoals vuur en water voor de poorters van de stad. Daarbij zingen ze oude paasliederen, zogeheten Paascanciones, uit de veertiende eeuw. Je kunt je aansluiten bij dit historisch schouwspel in passende kledij, met gildevaandels en vlaggen.

Ook de zeelieden van Allemansend zijn in het park neergestreken. De bemanning van De Jonge Kraai heeft de schepen op het droge getrokken en een kampement opgeslagen. Daar kun je ontdekken waar de naam Allemansend vandaan komt en zien hoe het leven destijds verliep.

Kinderen kunnen paasbroodjes bakken en paasvlechten. Ter afsluiting wordt een heuse gladiatorenshow gehouden.

Schattige lammetjes

Sommige zijn alweer wat groter, maar op allerlei plaatsen huppelen nog genoeg kleine schattige lammetjes door het weiland, op de heide en anders op elke kinderboerderij. Soms mag je ze van heel dichtbij bekijken en aanraken tijdens de Lammetjesdagen.

Op tweede paasdag kun je terecht in de schapenkooi op de Brunsummerheide in Zuid-Limburg. Kosten €2,50 voor volwassenen en kinderen. Leuk te combineren met een heidewandeling.

Ook in de Flevopolder bij Zeewolde, bij de polderkudde Horsterwold, is het tweede paasdag Lammetjesdag. De herder vertelt mooie verhalen en staat open voor vragen. Verder een viltworkshop, een springkussen en hapjes en drankjes. De toegang is gratis.

Op Texel, schapeneiland bij uitstek, barst het eveneens van de wollige beestjes. Bij de Schapenboerderij kun je zelfs het hele jaar terecht. Via lammetjesradar.nl kun je checken waar ze dit weekeinde buiten lopen.

Proefjes met eieren

Blijven eieren drijven of zinken ze naar de bodem? Wat gebeurt er dan als je steeds meer zout in water oplost? Hoe kan een zwartgeblakerd ei ineens zilver worden? Het wetenschapslaboratorium HEMLAB in Zaandam wordt op 8 en 10 april omgetoverd tot Ei-leuk paaslab.

Witte onderzoekersjas aan, veiligheidsbril op, haren vast en de handen kunnen uit de mouwen. Door te experimenteren, leert de jeugd van 7-14 jaar alles over het eitje dat doorgaans bij het paasontbijt wordt stuk getikt, maar ook over de snoepvariant. Kun jij met je ogen en neus dicht het verschil tussen witte, melk- en pure chocolade proeven?

Het ei-laboratoriumonderzoek duurt twee uur, kaartjes à 13 euro zijn verkrijgbaar via hemlab.nl

Deftig eieren zoeken

Eieren zoeken in het bos is natuurlijk hartstikke leuk, maar speuren naar die gekleurde eitjes in een museum geeft deze traditie extra cachet. Zeker als het museum het deftige Huis Willet-Holthuysen in het centrum van Amsterdam is. Het dubbele herenhuis aan de Herengracht heeft veel unieke verstopplaatsen in de stijlkamers en de symmetrisch ontworpen Franse stijltuin. Aanmelden via de website is verplicht: amsterdammuseum.nl

Ook andere musea nodigen de kleintjes uit om op eerste en tweede paasdag eieren te komen zoeken. Zo kunnen gezinnen terecht bij het Museum Heerenveen voor een eierspeurtocht (wie alles vindt, krijgt lekkers) en stelt ook het Muiderslot in Muiden zijn kasteeltuinen open voor jeugdige eierrapers.

Klassiekers van stal

Zodra het voorjaar aanbreekt, mogen de oldtimers weer van stal worden gehaald om lekker mee te toeren. Trotse bezitters van antieke voertuigen komen beide paasdagen bijeen in het Noord-Hollandse Venhuizen, waar maar liefst acht hallen zijn gevuld met vrachtwagens, motoren, auto’s, bromfietsen, motoren en caravans van weleer.

Bekende merken als de Hanomag Henschel vrachtwagen, de Chevrolet of de Pontiac Firebird zijn te bewonderen, net als unieke Bugatti-modellen. Ook de Batmobile, de originele zwart-oranje auto van Batman en Robin met vleermuisvleugels, is present. In een aparte hal staan Puchs, Kreidlers en Zündapps naast een dertigtal klassieke racemotoren uit de jaren 60 tot 80. Voor bijpassende muziek uit een oude platenspeler, jukebox of live is gezorgd. Bij de vele kraampjes kun je terecht voor onderdelen, kleding, boeken en snuisterijen en kinderen kunnen zich uitleven op de mini-kartbaan.

De entree bedraagt 12 euro, kinderen gratis. oldtimerfestival.nl

Wat aten ze vroeger?

Je liep in de Romeinse tijd of tijdens de middeleeuwen natuurlijk niet even een supermarkt binnen om een zakje chips of een diepvriespizza te halen. Wat aten de mensen vroeger dan wel?

Tijdens het Historisch Foodfest in het Eindhovense openluchtmuseum kunnen foodies dit lange weekeinde hun hart en smaakpapillen ophalen. In het prehistorisch dorp leer je hoe een gedekte tafel in een middeleeuwse herberg eruitzag, wanneer men startte met voedsel verbouwen rond een boerderij en wat de Romeinen hun legers in Nederland te eten gaven. Je kunt ook volop proeven zoals zoete en hartige hapjes uit de Romeinse tijd of kruiden en planten tijdens een speciale kruidenwandeling. Zelf kun je mosterd, boter, marsepein of platbroodjes maken.

Aangezien het Pasen is, kunnen kinderen natuurlijk eieren beschilderen. Alleen hebben ze dat vast nooit eerder gedaan met natuurlijke materialen als rode kool, biet of kurkuma.

prehistorischdorp.nl