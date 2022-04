Slechts helft van de Amsterdammers kent de buren

Amsterdammers geven het contact dat zij met hun buren hebben gemiddeld een 7, zo blijkt uit onderzoek van buurtnetwerk Nextdoor. Twee derde van de Amsterdammers vindt het contact met buren belangrijk (67%). Onder 55-plussers is dit zelfs 84%.

Tegelijkertijd geeft minder dan de helft (46%) aan hun directe buren te kennen en 45% van de Amsterdammers vindt dan ook dat het huidige contact met de buren beter kan. Onder Amsterdammers tussen de 18 en 34 jaar is dit zelfs 54%.

Barbecue

Meer dan de helft van de Amsterdammers (55%) geeft aan (nog) niet deel te nemen aan activiteiten in de buurt, maar een kwart zegt weleens deel te nemen aan eet- of drinkactiviteiten zoals een buurtbarbecue of buurtborrel. 28% organiseert graag activiteiten voor de buurt. Onder 55-plussers is dit zelfs 37%.

Volgens het onderzoek van Nextdoor heeft meer dan een kwart (29%) van de Amsterdammers de behoefte om de buren beter te leren kennen.Dit zijn volgens hen de beste manieren om dat te doen:

1. Elkaar helpen (57%)

2. Samen iets eten of drinken (38%)

3. Samen iets organiseren (24%)

Oppassen

Voel je er niet veel voor om samen iets te organiseren, te klussen of te borrelen? Oppassen blijkt ook een toegankelijke manier te zijn om met de buren in contact te komen. 42% van de Amsterdammers die kinderen hebben, laat de buren weleens oppassen op de kinderen. En bijna de helft van de Amsterdammers met huisdieren (48%) geeft aan dat buren zo af en toe op de huisdieren passen, bijvoorbeeld tijdens vakanties.