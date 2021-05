Handig: deze website vertelt je hoe lang je erover doet om je favoriete serie te bingewatchen

Brian Yung heeft de website Can I Binge bedacht, een handige en simpele website die op basis van Internet Movie Database (IMDb) berekent hoe lang je over een serie doet. Ook geeft de website aan hoeveel afleveringen je moet kijken als je de (complete) serie binnen een bepaalde tijd gezien wil hebben. Of het nou twee weken, vier maanden of een jaar is.

Handig als je bijvoorbeeld weet dat een bepaalde serie van een streamingsdienst gaat verdwijnen en je alsnog het gehele avontuur op tijd wil bingen. Zo kun je precies de perfecte bingesessie plannen.

Wil je bijvoorbeeld het complete seizoen van The Handmaid’s Tale bingewatchen? Dat kan in één week, maar dan moet je elke dag wel zo’n zes afleveringen kijken. Het hele seizoen van The Crown lukt je in vier weken als je elke dag naar één aflevering kijkt.