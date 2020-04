Helft van Nederland denkt in augustus gewoon op vakantie te kunnen

Bijna 60 procent van de Nederlanders zegt er vertrouwen in het hebben dat ze in augustus nog op vakantie kunnen gaan. Dat blijkt uit onderzoek van VakantieDiscounter. Het meest positief zijn onze 65-plussers, hiervan is 33% van plan nog de koffers te kunnen pakken. 32 Procent verwacht in juli gewoon af te kunnen reizen, voor juni is dit 21%, voor mei 17%.

De website onderzocht ook naar welke plekken Nederlanders het liefst trekken als de corona-crisis weer voorbij is. Opvallend is dat 43% ervoor kiest met een grote boog om Italië heen te lopen en liever te vinden is aan de Spaanse (28%) of Griekse kust (25%). Ook Azië scoort niet best: 20% kiest ervoor om dit werelddeel nog even te vermijden.

De crisis zorgt ook voor meer reisplannen: bijna een kwart (24%) van de Nederlanders is van plan om dit jaar nog een (extra) reis te boeken. VRIJ vroeg eerder aan onze lezers hoe zij tegen over een uitgestelde vakantie staan.

„Hopelijk gaat onze vakantie wel door! Ik heb in december al geboekt om 20 juni naar Tirol in Oostenrijk te gaan, waar nu een lockdown is... Maar we geven de moed niet op!” - Marie-Louise van Dam

„Ik maak pas vakantieplannen in oktober. Naar verwachting is het coronavirus dan wel onder controle. Vervolgens is het maar de vraag of en zo ja, in welke mate de fiscale boemerang het vakantiebudget opeist.” - Theo Eickelmann

„In mei staat de volgende trip gepland: een cruise vanuit Italië met mijn moeder. Het zou een wonder zijn als dit doorgaat. Daarom maken we nu een reisbucketlist. Voorpret blijft leuk!”- Janneke Broers

Gelukkig houden we als echte Nederlanders de moed hoog door de tripjes vooruit te plannen en bucketlisten aan te vullen. Of dat ook daadwerkelijk (al) in augustus kan, zal moeten blijken...

