Premium Het beste van De Telegraaf

Restaurantrecensie Cru in Scheveningen is een van ’s lands beste vleesrestaurants

Door Pieter Nijdam Kopieer naar clipboard

Een ratjetoe van jachtgeweren en zwijnen- en hertenkoppen aan de wand geven een ruige sfeer in het fraaie art deco-pand. Ⓒ foto’s serge LIGTENBERG

Ja, we eten te veel vlees. Minder is beter, maar als we het doen, dan ook maar meteen het beste van het beste. Daarvoor zetten we koers richting de Scheveningse haven. Geloof het of niet, in dit viswalhalla zit ook een van ’s lands beste vleesrestaurants.