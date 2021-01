Spijt: ’Mijn oom bleek mijn echte vader’

Als tweede van zes kinderen ben ik een week na de watersnoodramp in 1953 geboren. Na mijn lts-opleiding ging ik werken en heb mijn loon aan mijn ouders afgegeven totdat ik in militaire dienst ging. Daarna kostgeld betaald voordat ik in 1975 trouwde.

Ik nam me toen voor om het anders te doen dan mijn ouders. Tijd en aandacht aan mijn kinderen besteden en geen verschil tussen hen maken. Ze hoefden ook geen salaris af te geven.

In 2001 werd ik ziek. Na twee jaar van ernstige darmklachten (de papieren voor een WAO-keuring waren al binnen) werd ik met hartklachten in het ziekenhuis opgenomen. Na allerlei onderzoeken bleek dat er niets mis was met mijn hart. De specialist schreef een brief aan de huisarts die mij doorverwees naar het RIAGG. Daar werd me een psycholoog aanbevolen.

Deze zei dat ik me maar eens moest verdiepen wat er vroeger zoal in ons gezin was gebeurd. Al snel kwam naar voren dat mijn vader me iets had willen vertellen toen hij in het ziekenhuis lag, maar dat mijn moeder niet wilde dat hij dit zou doen. Na een operatie overleed hij, dus heeft hij zijn geheim in zijn graf meegenomen. Ik informeerde bij mijn moeder die zei dat ze zich er niets van kon herinneren.

Een zoektocht begon waarbij de puzzelstukjes op hun plaats vielen. Ons gezin was al eerder uit elkaar gevallen toen mijn oudere broer van incest met mijn zus werd beschuldigd. Na tussenkomst van een oom is dit in de doofpot gestopt.

De oom die vaak in ons gezin aanwezig was.

De oom die mijn vader en ik in de koestal met mijn moeder betrapten. Het werd toen donker voor mijn ogen. Ik was jong en had geen idee wat ze aan het doen waren. Later werd gezegd dat ik een ongelukje in de stal had gekregen, maar niemand kwam er ooit op terug.

De oom die de wintervoorraad aardappelen kwam brengen en in de kelder werd ’betaald’.

De oom die ik bij zijn werk hielp, wat niet lukte, die volgens mijn moeder zei dat ik simpel was.

En dan mijn vader. Als er weer eens ruzie was, stond ik altijd achter mijn moeder.

De vader die een fikse wandeling in de regen maakte en mij doodop bezocht omdat hij iets wilde vertellen. Op dat moment belde mijn oudste broer aan die mijn vader naar buiten sleurde en met hem wegreed.

Ik kwam tot de conclusie dat mijn vader mijn opvoedvader is en mijn oom mijn biologische vader. Mijn broer moet dat hebben vermoed of geweten.

De psycholoog zei: „Je komt uit een probleemgezin; je hebt geen familie, zorg goed voor jezelf en voor anderen die goed voor je zijn. Beloof me om ervoor te zorgen dat je nooit financieel iets van je familie nodig hebt.”

Ik confronteerde mijn familieleden met mijn bevindingen over mijn vaders. Volgens hen zoog ik alles uit mijn duim en ze lieten me vallen.

Het vermogen van mijn biologische vader hebben ze later met meer dan dertig erfgenamen gedeeld. Een deel staat apart op de bank, wat misschien voor mij is bestemd als ik mijn excuus aanbied. Dat gaat nooit gebeuren.

Waar ik wel spijt van heb, is alle steun – financieel, klussen, tuinonderhoud – die ik mijn familie in mijn leven heb geboden.

