Alleen reizen met handbagage: slimme (inpak)tips van onze lezers

Om lange rijen zo veel mogelijk te voorkomen, verzoekt Schiphol passagiers om licht bepakt te reizen. Veel van onze lezers doen dat al, zélfs als ze ver weg en voor lange tijd op reis gaan.

Michael en Georgine Dat zijn onlangs zelfs op wereldreis geweest met alleen maar handbagage. Zij pakten slim in door kledingsetjes voor één week mee te nemen die ze tijdens hun reis wasten. Ook bespaarden zij ruimte door boeken te verruilen voor een e-reader en door gebruik te maken van zogenoemde packing cubes.

Daphne Schoonderwoerd mailt dat ze ruim van tevoren nadenkt over wat ze wil meenemen. „Ik leg twee tot drie weken van te voren al wat spullen in mijn koffertje en leg kleding apart in mijn kast. Zo kan ik rustig nagaan wat ik mee wil nemen. Het scheelt me veel bagage.”

Een veel gegeven tip: draag tijdens de reis de zwaarste schoenen. J. Kool voegt daar aan toe: „Draag iets met zakken waar je nog wat in kwijt kunt. En is je trolley te zwaar koop dan iets op het vliegveld zodat je een grote See Buy Fly-tas krijgt en stop daar wat spullen in. Ze zullen denken dat je iets op de luchthaven hebt gekocht. Dat mag altijd mee!”

Lichtgewicht

Shampoo en dergelijke neem ik altijd mee in mini-verpakking. Ook heb ik veel lichtgewicht kleding voor op vakantie. Soms pak ik kleding in die ik al een tijd heb en waar ik vanaf wil. Die laat ik dan op de bestemming achter.

Carolina Ars

Zwaar

Als ik alleen met handbagage reis, neem ik een rugzak en een schoudertas mee. In de tas stop ik twee tablets, een paar boterhammen en een leeg flesje om later te vullen. Mijn tip: schoenen kunnen zwaar zijn dus trek je zwaarste paar aan.

Ben van Soolen

Weegmoment

Mijn man en ik reizen altijd alleen met een rugtas, ook als we drie weken weggaan. In een klein tasje stoppen we belangrijke spullen zoalsn onze portemonnee. Toiletartikelen kopen we op de plaats van bestemming. We kopen op Schiphol de leesboeken, na het weegmoment. We redden ons prima met 10 kilo.

Gera Folkers

Pakketje

Al mijn kleding vouw ik zo klein mogelijk op en vervolgens stop ik ze in een vacuümzak zodat het een klein pakketje wordt in mijn trolley. Daarna pak ik pas mijn slippers, toilettas en andere kleine spulletjes in.

Miranda Leijs

Opsturen

Wij zijn net terug van een wereldreis met alleen handbagage. Dat scheelt veel gedoe en geld. We zijn erachter gekomen dat je echt alles overal ter wereld kunt kopen. Zie je een leuk souvenir dat niet in je tas past, dan stuur je het op naar je thuisadres.

Michael en Georgine Dat

Bekijk ook: Reiziger op Schiphol alleen welkom binnen vier uur voor de vlucht