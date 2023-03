Tip: weleens aan gedacht om zo je soep in te vriezen?

Wanneer je te veel over hebt, ben je misschien snel geneigd alles in tuppperware-bak te gieten en in de vriezer te gooien. Maar ja, dan sta je je vervolgens weer een ongeluk te bikken als je uit je werk komt en had bedacht snel even een soepje uit de vriezer te nemen... Die portie in die bak is dan natuurlijk weer veel te groot.

Muffinvormpjes

Een korte, maar oh zo makkelijke tip voo het invriezen van losse porties soep: giet de soep in muffinvormpjes! Als je een hele muffintray neemt, heb je dus zo zes losse porties soep in de vriezer. Verpak de tray in een plastic zak, zet hem rechtop in de vriezer en klaas is kees. Zo heb je altijd een fijne voorraad éénpersoonsporties zonder al te veel moeite.