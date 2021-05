Spotify lanceert playlists waar je planten vrolijk van zouden worden

Wie op streamingsdienst Spotify zoekt op ’music for plants’ vindt verschillende afspeellijsten die ervoor zouden zorgen dat planten (nog) beter zouden groeien. Door corona zijn deze lijsten een stuk populairder geworden omdat veel mensen door de pandemie hun liefde voor planten (her)ontdekt hebben.

Volgens Spotify is hun afspeellijst Music for Plants 1400 procent in populariteit gestegen. De lijst bevat bijna zes uur aan nummers „met zachte trillingen voor groene bladeren, groene vingers en groene oren”.

Het muziekplatform vond dat blijkbaar niet genoeg, want het heeft de krachten gebundeld met onder andere de Amerikaanse ’plant-influencers PlantKween (echte naam Christopher Griffin) en Darryl Cheng om gespecialiseerde afspeellijsten te maken die het welzijn van je planten zouden verbeteren.

Van salsa tot hiphop, pop en indierock; de playlists Plant Care, Plants & Chill, en Back to the Garden bevatten nummers in verschillende muziekstijlen. Denk aan nummers als Ivy van Frank Ocean, Here Comes the Sun van The Beatles, Secret Garden (Bruce Springsteen) en Dreams (Fleetwood Mac).

Podcast

PlantKween is op Spotify bovendien te horen in de podcast Green Gurls Galore, waarin hij behalve zijn favoriete plantenmuziek ook tips deelt om je plant(en) gezond te houden.