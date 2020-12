Ieder land zijn gewoontes, zo ook tijdens Oud & Nieuw

Denemarken: gooien maar

Het oude gaat weg en het nieuwe komt erin. Zo denken de Denen ook over hun servies. In Denemarken is het namelijk traditie om op 31 december je servieswerk kapot te gooien voor of tegen het huis van je buren. Dat klinkt als de uitgelezen kans hen eens flink te grazen te nemen, maar feitelijk gezien doe je hen een groot plezier. Hoe meer scherven op de deurmat, hoe meer geluk je zult hebben in het nieuwe jaar.

Spanje: druiven slikken

Voor Spanjaarden zijn druiven van essentieel belang tijdens de jaarwisseling. De zogeheten uvas de la suerte (geluksdruiven) is een eeuwenoude traditie die uit de vorige eeuw stamt en een economische achtergrond heeft. In het jaar 1909 werden er namelijk in overvloed druiven geoogst. Zo veel, dat men daarom besloot ze als geluksdruiven te beschouwen. Om middernacht eten de Spanjaarden twaalf druiven - één bij elke klokslag - om het nieuwe jaar te vieren. Het klinkt makkelijker dan het is. Kauw je de druiven kapot, dan zit je bij nummer vier al met een mond vol druivenpulp. De truc is dus om de druif in zijn geheel door te slikken.

Duitsland: Sekt en sketch

In meerdere opzichten lijkt de oudejaarstraditie van Duitsland op die van Nederland. Waar wij rond middernacht graag een glaasje champagne drinken, grijpen onze Duitse buren naar de onmisbare fles Sekt: een Duitse bubbelwijn die geen champagne mag worden genoemd. Normaliter kun je in Duitsland zelfs bij de bakker vuurwerk kopen, al komt dat dit jaar zowel in Duitsland als Nederland te vervallen. Wij eten een oliebol, Duitser een Berliner bol. Bij ons is de oudejaarsconference op de buis, en de Duitsers kijken al een halve eeuw naar de komische sketch ‘Dinner for One’.

Als laatste een gebeurtenis waarmee Duistland zich onderscheidt: het Bleigießen, oftewel loodgieten. Er wordt heet lood in een pot water gegoten waarna uit de resulterende vormen de toekomst wordt gelezen. Hopelijk voorspelt 2021 veel goeds.

Schotland: zingen maar

De Schotten vieren Hogmanay, het Schotse woord voor Oud & Nieuw, op geheel eigen wijze. Rond klokslag middernacht wordt er luidkeels ‘Auld Lang Syne’ gezongen: een Schots gedicht van dichter Robert Burns. Op sommige plekken is het traditie om vaten te vullen met teer, deze vervolgens in de fik te steken en over straat te rollen. Op weer andere plaatsen wordt er met een brandende bal van kippengaas en ontvlambaar materiaal aan een koord zwaaiend over de straten gegaan. Deze ceremonie vindt al 150 jaar plaats en is bedoeld de stad te ontdoen van kwade geesten, maar zal door corona lastig worden.

Brazilië: alles draait om kleur

De Brazilianen werken op detailniveau. Het begint al bij de kledingkeuze; het beste is volledig in het wit gekleed te gaan, dan ga je een vredig en gelukkig jaar tegemoet. Daaronder kun je losgaan op de kleuren. Blauw ondergoed brengt je gezondheid, geel veel geld. Ga je voor meer passie in het volgende jaar dan is rood de kleur. Welke kleur het ook wordt, zorg dat het nieuw ondergoed is: daarmee laat je de eventuele mislukkingen in de liefde van afgelopen jaar achter je.

Naast kleding is eten erg belangrijk. Kip eten is een absolute no go; een kip scharrelt achteruit en alles wat achteruitgaat wil je niet meenemen het volgende jaar in. Linzen daarentegen zijn echte geluksbrengers en mocht je uit zijn op meer geld in het nieuwe jaar, dan eet je zeven pitjes van een granaatappel en bewaar je de zaadjes het hele jaar in je portemonnee. Ook zijn er traditionele activiteiten. Men verzamelt op het strand, steekt kaarsen aan en legt bloemen in de zee waarna je om twaalf uur de zee in rent en over zeven golfjes heen springt. Bij elke sprong kan een wens gedaan worden.

Rusland: in drank en as

In Rusland is het traditie je wens op een briefje te schrijven en dit vervolgens te verbranden. De overgebleven as vermengen de Russen daarna met hun champagne en ze drinken het glas vóór 00:01 uur leeg. Het zal weinig doen voor de smaak, maar alleen zo komt je wens uit.

China: dubbel feest

De Chinezen hebben het goed aangepakt en vieren niet één, maar twee keer Oud & Nieuw. Zij hebben buiten de jaarwisseling op 31 december ook nog eens Chinees Nieuwjaar, dat wordt gevierd op de eerste tot en met de vijftiende dag van de eerste maand van de Chinese kalender. In die twee weken vinden er verschillende feestdagen plaats met als ultieme afsluiting een lampionnenfestival.

Het draait allemaal om het nieuwe jaar met een schone lei beginnen; weken van tevoren poetsen Chinezen het huis, kopen ze nieuwe kleding en proberen ze openstaande schulden af te lossen.