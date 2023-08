Dagrecept: Gevulde tomaten met Hollandse garnalen

De afgelopen weken heeft u in Zomer kunnen lezen over beroemde gerechten uit allerlei vakantielanden. Natuurlijk dacht ik meteen aan België, maar we hadden veel van hun klassiekers al een keer gebracht in VRIJ, denk aan friet, mosselen en vol-au-vent, bij ons bekend als het pasteitje met ragout. Ik kwam tijdens m’n zoektocht ook de Belgische klassieker tomate-crevettes tegen, tomaten gevuld met Hollandse garnalen. Zo makkelijk dat je er geen verhaal over kunt schrijven, maar het leent zich wél voor een recept.

Deze gevulde tomaten komen uit het boek De Banketbakker van Cees Holtkamp en Jonah Freud, ideaal als voorgerechtje, misschien tijdens een barbecue (mits de weergoden ons gunstig gezind zijn). Nodig voor 4 personen: - 4 tomaten (ontveld) - 100 g Hollandse garnalen - 50 g mayonaise - peper - zout - 1 el droge sherry of cognac Zo maak je ze Snijd aan de bolle kant kapjes van de tomaten en hol ze uit met een lepeltje. Meng de garnalen met de mayonaise en breng op smaak met zout, peper en de droge sherry of cognac. Vul de tomaten met het garnalenmengsel en zet het afgesneden kapje er weer op.