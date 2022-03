3 x zuinige gezinsauto’s onder de 5000 euro

Premium Binnenland

ANWB neemt het voortouw: Medewerkers beloond voor schoon reizen

ANWB-medewerkers die fietsen of wandelen naar het werk zijn spekkoper als het gaat om de vergoeding van hun reiskosten. De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB keert 15 cent per gereden of gelopen kilometer uit, waar dat voor automobilisten slechts 10 cent is.