Reistips: dit wil je echt zien en doen als je op Lesbos bent

Maria met de staart

Het kerkje van Skala Sikamineas verbergt een geheim. Binnen zou de enige afbeelding zijn van de Madonna als zeemeermin zoals beschreven in een boek van schrijver Stratis Myrivillis. Hoe klein het kerkje ook is, we hebben het (helaas) niet kunnen vinden. Wij moesten het doen met de afbeeldingen van Maria met Vissenstaart op de menukaart van het plaatselijke visrestaurant... Neemt niet weg dat het een van de schattigste kerkjes op het eiland is!

Over de brug

In the middle of nowhere, bijna onzichtbaar midden in de natuur vlakbij Napi, lig de net gerestaureerde middeleeuwse Kremastibrug. Als een kat met hoge rug verbindt de brug de oevers van de Karakarivier.

Ooit was deze brug een drukke verkeersader. Je kunt bijna de karrenwielen horen kletteren op het natuurstenen wegdek. De bouwmeester schijnt zijn vrouw in de fundamenten te hebben ingemetseld, maar of dat waar is weet niemand, want bijna iedere brug zo’n zelfde legende.

Zoet hapje

Deze kleine oliebollen heten Loukoumades. Ze worden niet alleen rond de jaarwisseling gegeten, maar het hele jaar door!

Loukoumades worden op dezelfde manier als bij ons gebakken in olie maar daarna nog met honing en kaneel, noten of sesamzaadjes besprenkeld. Lekker vet en mierzoet, heerlijk als desert, of anders gewoon tussendoor.

Topper!

Als je iemand op Lesbos vraagt naar de ’kerk op de rots’, weet iedereen welke je bedoelt. Officieel heet deze kerk Panagia Glykofilloussa en is niet te missen.

De kerk staat midden in Petra en staat bovenop een rots. Je kunt hem bereiken door 114 stenen treden te beklimmen. Een kleine kerk, machtig van binnen, met een spectaculair uitzicht.

Griekse rust

Het driesterren familiehotel Defkalion aan de noordkant van Lesbos bij Petra is splinternieuw. Wat ons de perfecte uitvalsbasis om het eiland te verkennen. Vlakbij stad en strand, en toch superrustig op een heuvel in de natuur en dus ook een heerlijk uitzicht. Wat dacht je van een lekker wijntje of ouzo’tje aan het zwembad? Yamas!

Even helemaal niks

Lekker hoor, na een paar intensieve dagen heerlijk naar de spa. Even helemaal niks. Nou ja, noem het maar niks, bij Therma Spa Lesbos, aan de golf van Gera komt het warme water van 2500 meter diep uit de aardse bronnen. Vol met allerlei mineralen en met 39,5 graden precies goed om alle indrukken te verwerken.