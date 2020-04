Lezersvraag: ’Ons nieuwe tweedehands karpet stinkt naar hond en niets helpt?’

Ans Dalmeijer: „Via Marktplaats hebben we een mooi karpet gekocht. Nu het bij ons in huis ligt, blijkt dat het naar hond stinkt. Niets helpt.”

Zamarra: Ik raad aan om een speciaal middel tegen huisdierengeur te gebruiken, verkrijgbaar bij dierenwinkel en tuincentrum. Soms is het nodig om een paar keer te herhalen. Mocht dit onvoldoende helpen, dan kunt u het tapijt professioneel laten reinigen, bijvoorbeeld met ozon.

Vaatwastabletten

C. Cuijpers: „Moet ik met W5 All-in1 vaatwastabletten evengoed zout en glansmiddel gebruiken?”

Zamarra: Dat is in principe niet nodig, tenzij u in een gebied met zeer hard water woont. Dan kan het nodig zijn extra zout te gebruiken.

Muizen

A Werf: „Hoe verwijder ik muizenurinevlekken uit een donkergrijs astrakan bankstel? Ik heb nu geen muizen meer.”

Zamarra: Ik heb goede ervaringen met James Vlekkenwonder. Het kan nodig zijn om de behandeling een paar keer te herhalen. Het middel is online en bij interieurwinkels verkrijgbaar.

