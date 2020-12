Een duurzame kerstboom: zo pak je dat aan

Vaak wordt gedacht dat een echte kerstboom duurzamer is dan een kunstboom (’toch van plastic gemaakt?’), maar zo zwart-wit is het niet, zegt Milieu Centraal. De klimaatbelasting van de productie en afvalverwerking van een kunstboom is hoger dan de klimaatimpact van een echte boom, maar de langere levensduur van een kunstkerstboom compenseert dat.

Herplanten

Het hangt er dus vanaf hoelang je met een boom doet. Voor alle bomen geldt dat het beter is als-ie het meerdere jaren uithoudt. Het advies is dan ook om je boom na de feestdagen niet zomaar weg te gooien, maar te herplanten of op zolder te bewaren voor de volgende jaren. Een gemiddelde kunstboom gaat zo’n tien jaar mee.

Wilt u dit jaar toch een nieuwe kopen, doe dit dan zo dicht mogelijk bij huis. Volgens de kerstboomspecialisten van Milieu Centraal is een autorit om de nieuwe dennenboom op te halen vervuilender dan de productie van (kunst)bomen.

Wie voor een kunstboom kiest, doet er goed aan om er een tweedehands aan te schaffen. Bij de kringloopwinkel of op Marktplaats worden vaak mooie exemplaren aangeboden. Ook kan het lonen om bij vrienden en familie te vragen wie op zolder nog een boom heeft liggen die een tweede leven verdient. Hetzelfde geldt uiteraard voor de kerstversiering.

Versier de boom met kerstverlichting waar ledlampjes in zitten; daarmee bespaar je veel elektriciteit. Ook is het slim om de verlichting met gloeilampen waarmee de tuin of het huis zijn versierd en vaak ook ’s nachts blijven branden, door ledverlichting te vervangen.

Plasticsoep

Kunstsneeuw maakt de boom extra sfeervol, maar is volgens de experts niet goed voor het milieu. De nepvlokken, poeders of spray zijn namelijk meestal van plastic gemaakt dat voor veel zwerfafval zorgt dat in de natuur terecht kan komen en aan de plasticsoep bijdraagt.

Koop een echte kerstboom voorzien van een Planet Proofkeurmerk. Daarmee ben je verzekerd van een boom die milieuvriendelijk is gekweekt met zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen. Deze exemplaren zijn te koop bij onder meer tuincentra en kwekers.

Een boom met een grote kluit in een pot kunt u na de feestdagen in uw eigen tuin planten zodat u hem het jaar daarna weer kunt optuigen. Te veel gedoe? Een huur- of adoptieboom is ook een goede optie. Deze worden na gebruik teruggeplant. Huurbomen worden op deze manier drie tot vijf keer als kerstboom uitbesteed.