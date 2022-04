Dagrecept: Ovenschotel met zalm en broccoli

Helaas had de slappe broccoli iets te lang in de warmhoudschaal gelegen. Rauwe broccoli kan ook slap worden, dan is hij niet vers meer. Maar verder is het een fijne, veelzijdige groente. Neem deze ovenschotel met zalm, van Rukmini Iyer uit De makkelijke bakplaat. Gooi de stronk alsjeblieft niet weg, die kun je roerbakken of in de soep doen. Verwarm de oven voor tot 180 graden (hete lucht) of 200 graden (elektrisch).

Leg de broccoli in een grote braadslede, strooi de knoflook erover, besprenkel met 2 eetlepels olie en schep door elkaar. Leg de zalm er vervolgens bij. Dek de braadslede goed af met aluminiumfolie en bak 20 tot 25 minuten, tot de zalm naar wens gegaard is. Meng voor de dressing de lente-ui, gember, chilipeper, vissaus, plantaardige olie, limoenrasp en -sap, koriander en gehakte pinda’s goed door elkaar. Proef en voeg eventueel meer vissaus of limoensap toe. Haal de braadslede eruit en schep flink wat dressing over de zalm. Sprenkel de rest van de dressing over de broccoli.

Nodig voor 4 personen:

- 400 g broccoli (in kleine roosjes)

- 2 tenen knoflook (geraspt)

- 2 el plantaardige olie

- 4 zalmfilets (zo’n 800 g)

- 2 lente-uien (dunne ringen)

- 2,5 cm gember (geraspt)

- 1 rode peper (fijngesneden)

- 2 el vissaus

- 4 el plantaardige olie

- 2 limoenen (rasp en sap)

- 30 g koriander (fijngehakt)

- 55 g pinda's (grof gehakt)