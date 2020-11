Oproep: maakt u plannen voor de feestdagen?

Wordt het een ’gezamenlijk’ feestje met een live Skype of Zoom-verbinding? Of blijft het bij een diner met de mensen uit uw eigen huishouden? Hoe gaat dat met (groot)ouders of andere familieleden die mogelijk alleen wonen? Heeft u wellicht een alternatief bedacht om Sinterklaas en/of Kerst toch aangenaam te maken?

We horen het graag! Mail uw mening en ervaringen naar [email protected]. Een bloemlezing van de inzendingen wordt zowel online als in de krant gepubliceerd.