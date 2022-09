Hannelore en Berber brengen sport en spel overal ter wereld mooi in beeld

Premium Cultuur

BredaPhoto kiest voor optimistische beelden

Of het nu Palestijnse skaters zijn, die met hun board ruimte en vrijheid opeisen in de door Israël bezette gebieden. Of gezinnen in het door drugkartels geteisterde Mexico die vertwijfeld zoeken naar hun verdwenen familieleden. Of toeristen die smachten naar een authentieke ervaring, ze hebben allem...