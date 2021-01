’Op Schiphol bijna mijn voet kwijtgeraakt!’

Het gekste

„Heb je even? De raarste dingen. Van een leeggeroofd appartement tot een verblijf in een klooster in Thailand tot geweldige feestjes en onverwachte ontmoetingen met een stel kunsthandelaren in Istanbul.”

Drama

„Een veel te lange busreis die ik als tiener naar een bestemming in Kroatië maakte. Of die keer dat ik rond de kerst van Parijs naar Londen vloog om eenmaal in Londen te horen dat onze slaapplek was gecanceld. Alles was vol en we eindigden in een schraal hostel.”

Kwijt

„Mijn koffers ben ik gelukkig nooit kwijtgeraakt. Wel bijna mijn voet! Op een rolpad op Schiphol stond een vrouw die niet begreep hoe haar bagagekarretje werkte. Haar kar stond op de rem en zij wist niet hoe die eraf moest toen ze boven aankwam. Het rolpad liep uiteraard door. Mijn voet werd door haar bagage en haar kar heen geduwd. Bijna m’n vliegtuig gemist. Toch nog gehaald, met twee voeten.”

Ultieme gadget

„M’n telefoon. Maar eigenlijk reis ik ook graag zonder verbinding.”

Altijd mee

„Een klein schrijfboekje voor herinneringen, recepten, ideeën.”

Mooiste ontmoeting

„In Istanbul met vrienden van vrienden die me echt overal mee naartoe namen, alles lieten proeven en zien. Op een manier die hier ongebruikelijk is. Ik was er bijna gaan wonen.”

Vreemdste lokale voedsel

„Thaise taart met kokos, pandan, taro, knoflook en gekaramelliseerde uien. Fantastisch!”

Favoriet adres

„In Marrakesh kreeg ik een onvergetelijke upgrade bij Dar Sabra, een hotel buiten de stad. De suite waar ik in sliep had een bed op een podium en een enorme badkuip en was zo groot dat ik met gemak mijn 30 minuten bewegen haalde door van het toilet naar het bed te wandelen en weer terug. Overal kunst, een open haard en mooie tapijten en één hele lange muur bestond volledig uit raam. Ik keek uit op een zwembad. Magisch.”

Overschat

„Het vliegtuig als vervoermiddel. Reizen met de trein vind ik leuker. De bus eigenlijk ook nog, als het onder de vijf uur blijft. Je ziet veel meer, het voelt als een schoolreisje en je hoeft niet uren achtereen elkaars lucht in te ademen.”

