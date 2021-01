Negen perfecte podcasts om 2021 lekker mee te beginnen

1. De Dag | Nieuws |

Elke werkdag om 12:00 is er een nieuwe podcast van De Dag, waarin Elisabeth Steinz je meeneemt in een verhaal over én achter het nieuws. Een aflevering duurt gemiddeld 20 minuten; dé ideale podcast voor mensen die geen tijd hebben het volledige nieuws van die dag door te spitten. Binnen no time ben je volledig up to date!

2. De Affaire | Theater |

Een theatrale audiotour die inmiddels is omgedoopt tot podcast. Hij is er om, net als waar theater voor bedoeld is, even te ontsnappen aan de werkelijkheid. In De Affaire word je door theatercollectief Firma MES meegenomen op een stadswandeling waarbij alles even mogelijk lijkt en je je fantasie de vrije loop kunt laten.

3. Man man man, de podcast | Komedie |

Een grappige podcast waarin Qmusic-regisseur Bas Louissen, Radio 538-sidekick Chris Bergström en Qmusic-dj Domien Verschuuren samen uit proberen te zoeken hoe mannelijk ze eigenlijk zijn. Een perfecte podcast om gewoon op te zetten en niet bij na te hoeven denken. De drie mannen geven je het gevoel alsof je bij ze aan de keukentafel zit, het luistert lekker weg en maakt je geregeld aan het lachen.

4. This American Life | Maatschappij & cultuur |

Een podcast waarvan je de waarde pas gaat inzien als je hem vaker beluistert. Elke week wordt er een thema behandeld waarbij allerlei verhalen worden verzameld. Presentator Ira Glass weet de luisteraar te boeien met een vindingrijke variatie aan onderwerpen.

5. Leven zonder stress | Gezondheid |

Eerder schreef radioprofessional Patrick Kicken al het boek ‘Leven Zonder Stress’, nu voert hij openhartige gesprekken met zijn gasten over onderwerpen als stress, geluk, zingeving, geld en ontspanning. Een podcast waarin veel interessante onderwerpen worden besproken en je voorziet van handige tips om toe te passen op je eigen leven.

6. Datevermaak | Onderwijs |

In de podcast Datevermaak zoeken hosts Timo, Lisa en Lieke uit wat daten in 2020 nou precies betekent. Ze bespreken de ins en outs van hun eigen dateleven en wisselen dat af met uitkomsten uit verschillende onderzoeken. Dit resulteert in een eerlijk gesprek tussen drie vrienden waarin voldoende ruimte is voor humor, maar ook voor serieuze onderwerpen.

7. De Jortcast | Maatschappij & cultuur |

De Jortcast van jawel, Jort Kelder, is een serie podcasts met een informatief karakter. Er wordt gesproken over ‘radiotherapie’ tegen hypes en hysterie. Kelder gaat in gesprek met deskundigen op steeds afwisselende gebieden en over actuele onderwerpen. Elke maandag en donderdag staat er een nieuwe aflevering online met nieuwe opvattingen en sterke meningen.

8. Corona-update, de Telegraaf | Nieuws |

Elke dag is er weer een bak nieuwe informatie over Corona. Voor als je soms even niet meer weet waar je het zoeken moet maar wel graag bij wilt blijven, heeft de Telegraaf de ideale uitkomst; een dagelijkse Corona-update rondom het coronanieuws in podcastvorm. Met gemiddeld twintig minuten ben je weer op de hoogte van de laatste feiten en cijfers. Ook de algemene podcast van De Telegraaf is uiteraard de moeite waard.

9. Wraak | Drama, fictie |

Een fictieve podcastserie, bedacht en geschreven door Karin van der Meer. De serie bestaat uit acht delen, waarin het draait om hoofdpersoon Barbara Schaaf, die in de race om korpschef te worden van de Amsterdamse politie haar mannelijke concurrent uitschakelt met een #metoo-actie. Uiteindelijk stelt ze zichzelf hiermee voor een onmogelijke keuze. Het leukste aan de podcast: het is de eerste podcastserie in Nederland die geheel in 360 graden (8D) is vormgegeven. Het geluid is in 360 graden opgenomen en door de interpretatie van je hersenen lijkt het dus alsof je midden in het verhaal staat.