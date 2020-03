Zwart schaap van Oranjes geliefd in Polen

’Vaarwel aan de zomer met Marianne van Oranje’ heet het najaarsfestijn in het Poolse Camenz. Net als de Paasmarkt en het Tulpen Lente Festival wordt dit spektakel gehouden op het terrein van het paleis van Marianny Oranskiej. Zo noemen de Polen prinses Marianne van Oranje, die in 1810 werd geboren als het schattige nakomertje van de latere koning Willem I.

Tuinen

Nadat ze in 1837 van haar moeder, prinses Wilhelmina, ’Mimi’ van Pruisen, het kloosterlandgoed Camenz had geerfd, het huidige Kamieniec Zabkowicki, begon ze in 1838 met de bouw van een enorm kasteel omringd door tuinen. Daarbij maakte ze uitsluitend gebruik van zo’n duizend plaatselijke arbeiders en ambachtslieden, die daarmee jarenlang werk hadden. Voor het benodigde marmer exploiteerde ze een marmergroeve. Maar ze richtte ook een glasfabriek op, legde wegen en visvijvers aan, stichtte scholen en ziekenhuizen, en zorgde voor armen, ouderen en weduwen.

Het kasteel van Marianne in Camenz, nu Kamienec in Silezië, Polen. Ⓒ Foto Wieslaw Jurewicz

Het kasteel, dat was ontworpen door de befaamde architect Karl Friedrich Schinkel en zijn leerling hofarchitect Ferdinand Martius, was bestemd voor haar oudste zoon Albert en moest als familie stamslot dienen. Marianne spaarde kosten noch moeite. Het neogotische gebouw werd opgetrokken in rode baksteen, had twee door arcaden omgeven binnenplaatsen, vier hoektorens en een indrukwekkend mausoleum in de tuin. De vijvers hadden fonteinen, die werden aangedreven door voor die tijd supermoderne stoommachines. Ze deed zelfs al aan recycling van paardenmest.

Schietschijf

Het paleis moet vol hebben gestaan met antiek en kunst. Maar daar was na de oorlog niets meer van over. Eerst bezetten de Nazi’s het kasteel en verzamelden er hun geroofde kunst. Later trokken soldaten van de Russische Rode Garde in het paleis. Ze voerden zeventien treinwagons kunst en antiek af, vernielden het interieur en staken het kasteel in 1946 in brand. Er wordt zelfs beweerd dat ze de gebalsemde lichamen uit het mausoleum als schietschijf gebruikten. Tot slot sloopte de Poolse regering al het marmer om te gebruiken voor de wederopbouw van Warschau.

Kasteel Kamienec van prinses Marianne en prins Albert van Pruisen. Marianne had het terrein geerfd van haar moeder koningin Wilhelmina, die het weer had gekregen van haar broer, koning Friedrich Wilhelm III. Marianne en Albert hebben het kasteel gebouwd op terrein van oude abdij.

In 2012 werd het kasteel eigendom van de gemeente Camenz. Het is de 5000 inwoners er alles aan gelegen om hun paleis in oude glorie te laten herrijzen. In 2017 is men begonnen met de restauratie. Dat gaat mondjesmaat. ,,We zijn begonnen met het gras maaien en 6000 drankflessen van de Russen op te ruimen,” vertelt een van de vrijwilligers. Met bescheiden middelen is er ook een expositie ingericht. ,,We hebben van nazaten wat foto’s gekregen, maar we moeten de inrichting bij elkaar scharrelen.”

Wel zijn er twee piano’s te zien waarop Marianne muziek componeerde. Vooral marsen in de militaire muziektraditie van het Pruisische hof. Verder zien we een kast met achterop een borduurwerk van Marianne met een stichtelijk tekst. De prinses was uitgesproken religieus. Dat was ook wat haar aantrok in de eveneens religieuze Johannes van Rossum, nadat het huwelijk met haar neef, prins Albert van Pruisen, was gestrand.

Oorkonde

Onlangs heeft Camenz een toezegging van 1,2 miljoen gekregen van de EU voor de restauratie. Steun en toeverlaat is de Nederlandse Marianne-kenner Kees van der Leer uit Voorburg, waar Marianne in 1848 de buitenplaats Rusthof kocht. Zijn laatste boek Marianne een vrijgevige en kunstzinnige prinses in Voorburg, Reinhartshausen en Camenz is ook in het Pools vertaald en uiteraard te koop voor de bezoekers van het paleis. ,,Ik ga regelmatig naar Silezie om advies te geven en heb van de gemeente ook een oorkonde gekregen als dankbetuiging,” zegt Van der Leer. ,,De burgemeester van Camenz is op zijn beurt in Voorburg geweest om zich verder in de prinses te verdiepen.”