’Het leven in Hongkong is plezierig; winkels en restaurants zijn (met beperkingen) open’

Als kind opgroeiend in Haarlem wist Eva Marseille (35) één ding zeker: ze wilde een groots en meeslepend leven leiden. Geen bureauwerk, geen sleur, veel outdoor, veel buitenland. Nu is ze als piloot in Hongkong gestationeerd.

Tot een jaar geleden was zij er ook volledig in geslaagd om die gedroomde spannende levensstijl te realiseren. „Als cargo-piloot vloog ik de hele wereld over. China, Japan, Amerika, Australië, India. Lange-afstandsvluchten, vaak met een lang verblijf ter plekke. In Alaska nam ik helikopterles en vloog daar over dat prachtige landschap heen.”

Van haar avonturen doet ze verslag op Instagram-account flywitheva, met meer dan 200.000 volgers. Haar Spaanse vriend is reisleider en al even avontuurlijk als Eva. Wonen in metropool Hongkong is natuurlijk ook niet verkeerd.

Toen kwam corona. Eva vliegt gelukkig nog steeds op een 747, want ze heeft het geluk cargo-piloot te zijn terwijl de grootste klappen binnen het passagiersvervoer zijn gevallen. „Cargo vliegen heb ik altijd heel ontspannen gevonden. Geen enorme procedures als je de cockpit uit wilt, geen hele crew, geen ongeregeldheden onder passagiers.”

De omstandigheden zijn echter enorm veranderd. Het interessante rondreizen ter plekke is afgelopen. Eva moet na aankomst in strenge quarantaine in een hotel. Er zijn net nieuwe maatregelen ingevoerd: na elke trip bij thuiskomst een verplichte quarantaine van twee weken in een hotel in Hongkong.

„Omdat dat praktisch niet uitvoerbaar is, moeten we eigenlijk drie weken achter elkaar vliegen zonder thuis te zijn en daarna twee weken in Hongkong in quarantaine. Ook eigenlijk niet te doen. Ik vlieg nu nog alleen op Anchorage, want daarvoor gelden deze regels niet.”

Lichtpuntje: het leven in Hongkong is nog steeds uiterst plezierig. Er zijn gemiddeld ’slechts’ honderd besmettingen per dag en winkels en restaurants zijn (met beperkingen) open. „We hebben relatief veel vrijheid.”