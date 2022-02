Er zijn zes soorten uitstellers; in welk type herken jij jezelf?

De Britse Jenny Devonshire van Pause 2 Perform heeft een cursus voor werkgevers en werknemers opgezet dat uitstelgedrag moet voorkomen en de productiviteit moet verhogen. De lifecoach zegt tegen de Britse Metro dat er zes verschillende soorten uitstellers zijn. Wie weet herken jij jezelf wel in een van de uitstellers!

De perfectionist

Volgens Devonshire stelt de perfectionist, die altijd maar het gevoel heeft dat dingen beter kunnen, dingen vaak uit omdat hij (of zij) te hoge eisen aan zichzelf stelt. Deze uitsteller schuift dingen voor zich uit omdat hij bang is dat hij zal falen.

Hoe kan de perfectionist uitstelgedrag voorkomen? Devonshire is daar helder over: „Perfectionisten hebben duidelijke deadlines nodig zodat ze niet te veel tijd aan een taak kunnen besteden. Het is ook belangrijk dat ze beseffen dat perfectie niet bestaat.”

De dromer

De dromer onderschat vaak hoe lang een bepaalde taak duurt en hoe moeilijk die kan zijn. Deze uitsteller gaat er ook vanuit dat hij snel verveeld raakt van hetgeen hij moet doen. „Dit komt omdat ze afwisseling nodig hebben in hun leven, rol of dagelijkse taken”, zo stelt de expert.

Dromers kunnen uitstelgedrag voorkomen door kleine, haalbare doelen te stellen en realistisch te zijn over de duur van de taak. „Het helpt als een dromer een duidelijk plan van aanpak pakt en zich daar ook aan houdt.”

De piekeraar

„De piekeraar zoekt veiligheid door uitstelgedrag en wordt gedreven door angst”, zegt Devonshire. „Dit kan faalangst zijn maar gek genoeg ook angst voor succes. Een ander kenmerk van de piekeraar is het bedriegerssyndroom.”

Het kan de piekeraar helpen om zich af te vragen wat het ergste is dat er kan gebeuren als ze falen of juist succes hebben. Voor de piekeraar is het ook belangrijk om fijne collega’s te hebben waar hij terecht kan als hij angstig is.

De dramakoning/koningin

Deze uitstellers hebben vaak het gevoel dat ze het beste presteren onder druk, wat er volgens Devonshire vaak toe leidt dat ze op het laatste moment toch stress krijgen en overhaast hun werk doen. Niet echt gezond, dus.

De dramakoning(in) doet er goed aan om een vroege deadline voor zichzelf te stellen, zodat de stress wat minder hoog is, maar hoog genoeg voor de benodigde adrenalinestoot.

De rebel

De rebel houdt er niet van om te horen wat ze moeten doen, zegt de expert. „Veel taken lijken voor de rebel oneerlijk of een onnodige tijdsbesteding. Ook hebben ze graag de touwtjes in handen.”

Devonshire adviseert de rebel om zich te focussen op actie en niet op reactie. Het kan voor de opstandige uitsteller ook helpen om zelf een uit te voeren taak uitkiezen.