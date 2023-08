Wonen in contact met de natuur: ontspannend én goed voor je gezondheid

Na een wandeling door het bos of over het strand besef je meteen hoe goed het voor ons is om dicht bij de natuur te zijn. De natuur is de beste energiebron die er bestaat. De nieuwe collectie Antao van Villeroy & Boch straalt die natuurlijke energie uit met zachte, asymmetrische rondingen geïnspireerd op dauwdruppels op een blad.

Luxe zit in de details

Sinds 1934 worden deze Kenkawai handdoeken uit Japan op traditionele weefgetouwen gemaakt. Omdat hierbij de vezel niet beschadigd wordt blijven de handdoeken zacht en soepel. De badstof is sterk absorberend, droogt snel en heeft een mooie tactiele uitstraling als sfeermaker in de badkamer. Decoreer verder met één mooi glas, vaasje en de iconische ‘vliegenvanger’ van Iittala die als glazen sieraden in huis ter decoratie kunnen worden gebruikt.

Badlakens Swell van Kenkawai en bird Toika & vaas Iittala Alvar Aalto.

Organische vorm

Met deze waskom Antao in de vorm van een dauwdruppel creëer je een bijzondere wastafel die je zelf verder kunt samenstellen in kleur en afmeting. Met de mix van natuursteen- en houtlook haal je de natuur in de badkamer. De vakverdeling in de lades is een extra stukje luxe in je dagelijkse badkamergebruik.

Opzetwaskom Antao van Villeroy & Boch.

In de ban

Je kunt door het prikkelen van je zintuigen beter in je vel komen te zitten; vrolijk jezelf bijvoorbeeld op door een geurkaars te branden die gezonde, groene en houtachtige tonen gecombineerd met frisse en pittige citrusgeuren zoals de Aery Bonsai kaars. Je ontspant beter en je waant je – met je ogen dicht – even in de natuur!

Ikebana stenen vaasje en geurkaars Aery Bonsai.

Stylingtip: natuursteen is hot

Natuurstenen badkameraccessoires zijn natuurlijke sfeermakers op de wastafel. De Aquanova Conor serie is handgemaakt van marmer; de zeeppomp heeft een robuuste uitstraling en past daardoor goed in een modern interieur. Door het roestvrijstalen pompje is de zeep goed te doseren.

Aquanova Conor zeepdispenser.

Zoek de balans

In het kleurconcept ’Natural Haven’ van Desso Tarkett draait alles om natuurlijke kleuren en materialen in het interieur. Met de natuur als inspiratie zijn hout, natuursteen, glas en metaal de basis in huis. Maar met een kamerbreed tapijt wordt het gevoel van well-being, warmte en comfort verhoogd. De Desso Asteranne collectie past bij elke warme en naturelle sfeer.

Kamerbreed tapijt (9538) DESSO Asteranne van dessotarkett.

Sfeer en comfort

Hoe slaap je zo gezond mogelijk? Dat hang van veel meer af dan alleen een goed bed. Het soort dekbed, je dekbedovertrek maar ook je hoofdkussen zijn essentieel voor optimale nachtrust. En dan ook graag nog in een rustgevende sfeer. Laat jezelf vrijblijvend adviseren door de slaapexperts in Woonmall Alexandrium dan krijg je inspiratie om een persoonlijke sfeer in de slaapkamer te creëren.

Dekbedovertrek Auping Charcoal via Woonmall Alexandrium.