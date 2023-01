Premium Het beste van De Telegraaf

Telegraaf-journalist Martin Visser drinkt al een jaar niet meer: ’Nu weer beginnen zou zonde zijn’

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Ⓒ Illustratie: Marius Steenbergen

’Dry January’ is begonnen, voor velen reden om in elk geval een maand niet te drinken. Maar hoe is het om dat altijd niet te doen? Telegraaf-journalist Martin Visser stopte een jaar geleden en ondervond hoe zijn leven zonder drank anders werd. „Na die borrel stond ik ’s nachts broodnuchter in het park naar nachtegalen te luisteren.”