Lodewijk Hoekstra beantwoordt uw tuinvragen: Zo snoei je de Clematis

Ook mijn zoon Mats van twee is veel buiten en vindt het heerlijk om te spelen. Het liefst plukt hij appels van de boom voor zover hij daarbij kan en neemt hij er kleine hapjes van. Lastig om uit te leggen dat dit eigenlijk niet de bedoeling is, want ze zijn nog niet afgerijpt. Toch ben ik natuurlijk stiekem een beetje trots dat hij al snapt dat appels aan de boom groeien.

Terwijl voor mij en vele anderen het normale leven alweer een heel eind op gang is gekomen, geldt dit zeker niet voor iedereen.

Steun

Zo is Jetty (84) ook veel in de tuin te vinden en geeft aan dat dit erg belangrijk voor haar en haar man is. Vanwege corona komen ze verder niet meer buiten. Nou Jetty, ik leef met jullie mee en hoop dat de tuin steun biedt in deze zware tijd.

Je hebt een vraag over de verschillende clematissen en hoe die nou het beste te snoeien. Er zijn grofweg twee groepen die een andere manier van snoeien vereisen als je ook nog van de mooie bloemen wilt genieten.

Veel grootbloemige soorten bloeien op nieuwe twijgen en die mag je het hele seizoen door snoeien, want ze geven altijd weer bloem. Maar er zijn ook soorten, vaak kleinbloemig, die op oud hout bloeien en die mag je na de bloei terugsnoeien.

Dit geldt ook voor de Clematis montana. Die kun je maximaal één derde terugsnoeien, daarna loopt hij weer uit om het seizoen erna dus weer te bloeien. Geniet van al dat moois, zou ik zeggen.

Roeland kan iets minder genieten, want hij heeft last van meeldauw in zijn laurier, een soort witte schimmel op het blad. Aantastingen duiden vaak op een verkeerde standplaats of een gebrek aan voedingsstoffen. Net als mensen krijgen planten problemen als ze slecht worden verzorgd.

Gezonde bodem

Sterk terugsnoeien zou een optie kunnen zijn, maar dit heeft tot nu toe geen resultaat gehad. Ook bestrijden heeft niet geholpen. Ik zou nadenken over aanplanting van een ander soort haag en dan meteen investeren in een gezonde bodem met goede grond.

Als laatste een vraag over de buxusmot. Len wil graag weten hoe je deze kunt tegengaan. Je kunt deze bestrijden op een natuurlijke manier met nematoden: microscopisch kleine aaltjes. Een harde waterstraal schijnt ook te helpen als je dit een paar keer herhaalt.