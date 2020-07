Recept van de dag: Moussaka (-achtig)

Mari Maris: „Er waait een briesje over het eiland, de zilte geur prikkelt je neus. Je maag rommelt boven de golven uit, op het strand verkopen ze geen eten dus wandel je door de smalle, steile straatjes van het dorp. Ergens klinkt vioolmuziek, een ezel komt de bocht om met een bos takken op zijn rug en eist voorrang. Je stapt opzij en staart in het gezicht van een breed lachende Griek. Trots toont hij je de vitrine waar zijn eten uitgestald is.

Lekker, moussaka, graag. Ovenvers. Stapel de groenten in laagjes in een ovenschaal, verdeel over elke laag oregano, ui, knof, passata en peper & zout. Roer feta, room en ei min of meer glad, peper erbij, en schenk over de schaal. Zet zo’n 50 minuten in een oven van 180 ºC. Terwijl de schaal in de oven staat te geuren kun je rustig even de sirtaki dansen. Maar dat hoeft natuurlijk niet, het is vakantie, Das’ het leuke, je kunt ook lekker niks doen en uitkijken over zee.

Nodig voor vier personen:

•2 aubergines, in dunne plakken

•600 g aardappelen, in dunne plakken

•ca. 700 g passata (gezeefde tomaten)

•3 takjes oregano, gerist en gehakt

•3 tenen knoflook, gehakt

•1 flinke ui, gesnipperd

•1 venkel, in reepjes

•250 g feta

•scheutje room

•1 eidooier