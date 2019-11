Bordspellen terug van nooit weggeweest

De Zoetermeerders Sandra Jansen, Bart Braasen, Joyce Wind en Nathan van der Meijden zijn regelmatig in Zwijndrecht te vinden: „Vanwege de gezelligheid.” Ⓒ LIGTENBERG, SERGE

Het klassieke bordspel zou aan een comeback bezig zijn. Maar was het ooit echt weg? Volgens deze liefhebbers niet. „We beginnen altijd fanatiek, maar aan het einde is het alleen maar lachen. Winnen of verliezen maakt ons niet uit.”