Toeristen in Palau kunnen letterlijk punten scoren met duurzame keuzes

Palau laat vakantiegangers sinds 2017 al de zogenaamde Palau Pledge ondertekenen, een verklaring waarin toeristen beloven hun best te zullen doen de natuur van Palau zo veel mogelijk te beschermen. Nu hebben de bestuurders van Palau iets nieuws bedacht: met het programma Ol’au Palau kunnen vakantiegangers letterlijk punten scoren als ze duurzame keuzes maken.

Toeristen die bijvoorbeeld duurzaam geproduceerd voedsel eten of koraalvriendelijke zonnebrandcrème gebruiken, kunnen dat op een speciale app aangeven. Als ze genoeg punten hebben verzameld, kunnen ze bijzondere activiteiten doen die normaal gesproken alleen voor de lokale bevolking bedoeld zijn. Zo is het voor ’groene’ toeristen bijvoorbeeld mogelijk om te zwemmen in een geheime grot of een exclusieve wandelroute te lopen. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan bepaalde ceremonies waar toeristen doorgaans niet welkom zijn.

Palau was voor de coronapandemie erg afhankelijk van toerisme. Jaarlijks bezochten zo’n 150.000 vakantiegangers het land, dat in totaal slechts 20.000 inwoners telt.