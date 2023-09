Zo zet je nieuwe ramen in een houten deur

We haalden ze kaal en zetten ze in de blanke lak. Tot op de dag van vandaag blijft men vragen wanneer we de deuren gaan afmaken, maar mijn meissie houdt voet bij stuk: zo is het mooi. Laatst heeft zij ook voor de deur voor de hal naar de woonkamer, de laatste nog nieuwe paneeldeur, een oude op de kop getikt. De ruitjes zijn kapot maar ach, hij was maar een tientje...

Dit brengt mij op de volgende vraag: hoe vervang je de ramen in een houten deur?

Gelijke ruimte

Hang de deur eerst af om hem vervolgens weer uit het kozijn te halen en plat neer te leggen. Tussen het glas en de sponning zit namelijk ruimte zodat de boel kan werken. Als je de deur neerlegt, kun je ervoor zorgen dat die ruimte overal gelijk is.

Wrik de glaslatten met een scherpe beitel voorzichtig los. Haal de nietjes uit de sponning met een nijptang. Als er nog oud glas in zit, komt dat nu vrij en kun je het verwijderen. Voorzie de sponning van glasband of kit. Wat je gebruikt, is afhankelijk van de diepte van de sponning. Dit gaat het rammelen van het glas tegen.

Afkitten

Dan plaats je het glas in de deur en vervolgens de glaslatten. Begin boven, daarna de zijkant en als laatste de onderkant. Je kunt ze vastzetten met een tracker of koploze spijkertjes. Aan de zijde van de glaslatten die tegen het raam aan komen, plak je eveneens glasband.

De naad die na het vastzetten nog zichtbaar is, kit je af. Dit voorkomt dat er vocht tussen het glas en de glaslat komt tijdens het schoonmaken. Ten slotte een dringend advies: draag handschoenen en een veiligheidsbril. Werken met glas is gevaarlijk, je wilt echt geen splinter in je oog krijgen!