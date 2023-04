Dit zijn de 6 fijnste fietsparadijzen ter wereld

Dat leuke koffietentje in een achterafstraatje, een park in bloei, de geuren en kleuren om je heen: geen betere manier om een stad te verkennen dan op twee wielen. Maar de ene stad is de andere niet. Deze fietsparadijzen staan hoog op de lijstjes van meest fietsvriendelijke steden wereldwijd.

Melbourne

Hoewel de meeste steden op de lijstjes van fietsparadijzen in Europa liggen, scoort ook Melbourne (foto boven) hoog. In de belangrijkste fietsstad van Australië is fietsen, meer dan in Europa, behalve functioneel ook een lifestyle. Mensen rijden op mooie exemplaren en stemmen daar zelfs hun kleding op af. Inclusief helm, want die is verplicht.

De stad kent een grote fietscommunity van mensen die elkaar ontmoeten in de vele hippe fietswinkels, maar die elkaar ook treffen tijdens gezamenlijke bikerides in het weekeinde.

Melbourne investeert in een schonere stad door nieuwe, brede fietspaden aan te leggen zodat mensen ook voor het dagelijks verkeer op de fiets stappen. De e-bike maakt dat makkelijker, want de stad is relatief plat, maar niet overal. Een heuvel hier en daar laat je flink zweten.

Die hoogteverschillen maken de stad juist geliefd bij sportieve fietsers. Er is een uitgebreid netwerk van offroad-paden en wielerroutes. Beroemd is de Yarra Boulevard-loop, een 11 kilometer lange ronde die in de stad start en langs de Yarra-rivier leidt.

Buiten de bebouwde kom vind je waanzinnige routes langs kangoeroes, bergen en zee. De 45 kilometer lange Beach-route is geliefd; geschikt voor alle niveaus met onderweg koffietentjes om even uit te rusten en van het uitzicht te genieten.

Berlijn

Berlijn een fietsstad? Zeker weten! Allereerst kent de stad amper hoogteverschillen: ideaal. Daarnaast is er een groot aanbod aan (huur)fietsen en groeit het aantal fietspaden gestaag. Er zijn veel plannen voor nieuwe fietsstroken, groene zones waar je nooit voor rood hoeft te stoppen en fietssnelwegen waar je zonder overlast van auto’s overheen zoeft. Spectaculair is het plan voor de negen kilometer lange Radbahn die je zonder enige onderbreking van de ene kant naar de andere kant van de Duitse hoofdstad brengt. De route zou voor een groot deel onder een oude metrolijn komen te liggen, waardoor een groot deel van het traject overdekt is.

Ⓒ Getty Images

De afstanden in Berlijn zijn groot, maar dat maakt met de komst van de elektrische fiets niet zoveel meer uit. Bovendien heb je de mogelijkheid om je fiets mee te nemen in de metro waar speciale wagons voor fietsers en hun rijwielen zijn ingericht. In en rond Berlijn vind je vele routes die de moeite waard zijn. Een van de meest speciale is de Mauerweg, die voert langs (de geschiedenis van) de Muur die tot 1989 Oost- en West-Berlijn van elkaar scheidde. Vanaf de uiteinden van de metrolijnen die in oude stadjes als Oranienburg of Bernau beginnen, starten mooie routes over heuvels en langs kleine riviertjes en meren die uiteindelijk weer in het centrum eindigen.

Kopenhagen

Meer dan eens werd Kopenhagen uitgeroepen tot dé fietsstad van de wereld. Fietsen is voor de inwoners van de Deense hoofdstad de nummer één- manier om zich te vervoeren en dat maakt het ook voor toeristen de perfecte manier om de stad te verkennen.

De koninklijke residentie Amalienborg met in de middag de wisseling van de wacht, de haven met de Kleine Zeemeermin, de kleurrijke wijk Nyhavn; de 350 kilometers aan ruime en iets verhoogde fietspaden waar veelal geen brommers welkom zijn, leiden je langs alle must-sees. Speciale fietsbruggen verbinden de verschillende wijken en eilanden met elkaar. Een van de meest opvallende is de Cirkelbrug in Christianshavn, waarvan de vijf enorme cirkels niet alleen een verbinding tussen twee oevers vormen, maar ook een ontmoetings- en rustplek voor fietsers en voetgangers.

Ⓒ Getty Images

Bij veel hotels kun je een fiets huren, vrijwel altijd van goede kwaliteit. Verspreid door de stad vind je het elektrische deelfietsensysteem Bycyklen dat je heel handig met een app kunt vinden, ontgrendelen en betalen. Een ingebouwd schermpje met gps helpt je navigeren. Wil je grotere afstanden afleggen, dan vind je ten noorden en zuiden van de stad mooie routes langs de kust of door de bossen.

Utrecht

Onder meer CNN en National Geographic wezen Utrecht aan als beste fietsstad ter wereld. Reden: de stad biedt fietsers alles wat ze ook in Amsterdam vinden – goede infrastructuur, een veelheid aan veilige fietspaden in een prachtig decor van oude panden en grachten – maar dan zonder de toeristische drukte onze hoofdstad. De vierde grote stad van Nederland is een waar fietsersparadijs, oordeelden ook magazines als New York Times en het Britse dagblad The Times.

Ⓒ Getty Images

Er is dan ook geen andere stad ter wereld waar zoveel verplaatsingen per fiets worden gedaan: dat percentage ligt al jaren op meer dan 50 procent. Vanaf de jaren zeventig was het beleid om auto’s zoveel mogelijk uit de binnenstad te weren en werden veel wegen heringericht voor de hoofdgebruikers van het verkeer: voetgangers en fietsers. Ook de megagrote fietsstalling bij het Centraal Station kan op internationale bewondering rekenen. In 2015 mocht Utrecht de Tour de France verwelkomen, vorig jaar stond de Vuelta op het programma.

Montreal

De Canadese stad Montreal staat hoog op de lijst van meest fietsvriendelijke steden in Noord-Amerika. Met meer dan 900 kilometers aan fietspaden in en rondom de metropool, een goed werkend leenfietsensysteem en automobilisten die rekening met hun tweewielige medeweggebruikers houden, is het er voor fietsers goed toeven.

Ⓒ Getty Images

Geliefd is de Maisonneuve Boulevard die door het grootste deel van de binnenstad slingert. Met onderweg koffietentjes, restaurants en winkels is het dé manier om de ziel van de charmante, Frans aandoende binnenstad van Canada’s tweede grote stad te ervaren. Langs de route vind je ook vele BIXI-stations (een samentrekking van bike en taxi), het leenfietsensysteem dat inwoners én toeristen zo soepel mogelijk laat fietsen.

Ook de 15 kilometerslange Lachine Canal bike-route langs het beroemde Saint Lawrence-kanaal is een aanrader.

Parijs

Dat lekkere bakkertje op de hoek, een hip boetiekje, prachtige gebouwen die je anders zou zijn misgelopen: wie Parijs op de fiets verkent, ziet alles wat in de metro aan zich voorbijgaat. Hoewel fietsen in de stad van de liefde nog altijd enigszins chaotisch zal zijn, is het tegenwoordig relaxter dan ooit.

Toen Parijzenaren in coronatijd massaal op de fiets stapten, werden 170 kilometers aan zogeheten coronapistes aangelegd: fietsstroken ten koste van parkeerstroken en autorijbanen die dankzij burgemeester Anne Hidalgo na de pandemie zijn gebleven. Ook in de jaren ervoor werd al veel in het Parijse fietsnetwerk geïnvesteerd. Zo zijn er zijn vele honderden kilometers aan paden bijgekomen die je langs alle belangrijke bezienswaardigheden leiden. Ook fijn: sommige wegen zijn op zondag autovrij.

Ⓒ Getty Images

Parijs introduceerde in 2007 een plan om de luchtvervuiling aan te pakken. De basis vormden de inmiddels beroemde Vélib-fietsen: waar je ook bent in de stad, op maximaal 300 meter vind je een station waar je deze fietsen (ook elektrisch) kunt pakken. Inmiddels zijn er ook andere elektrische fietsdeelsystemen waardoor je op vrijwel elke straathoek een tweewieler kunt pakken. Betalen gaat per minuut.