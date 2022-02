Dagrecpt: Mosselen met lavas en droge vermout

Culinair

Zo maken ze die sappige rookworst!

In de winter mag de Gelderse rookworst niet ontbreken, al dan niet in de stamppot of in de erwtensoep. Maar hoe je tot zo’n mooi product komt, is veel mensen onbekend. We verdiepen ons in het ambacht van de rookworst en ontdekken hoe die verschilt van rookworsten die je in de supermarkt aantreft.