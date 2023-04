Beeldjes van pake en beppe herinneren aan vervlogen tijden op het skûtsje

De pake en beppe (Fries voor opa en oma) van Tineke Soldaat-Veenstra werkten én woonden op een skûtsje. Haar pake was schipper. „Mijn moeder Klaske Woudstra groeide samen met zeven broers en zussen op in een liefdevol maar arm gezin. Ondanks de armoede kregen de kinderen altijd een cadeautje als ze jarig waren.”

Eenvoudig en oprecht

Tineke toont zwart-witfoto’s van het skûtsje, haar in het zwart geklede beppe stoer aan het roer oftewel het helmhout. „Het schip was gebouwd in 1913 en heette ’Sljucht en Rjocht’, Fries voor eenvoudig en oprecht.” Het echtpaar voer door de drie noordelijke provincies.

Alle acht kinderen zijn op het skûtsje geboren en bleven aan boord totdat ze leerplichtig waren. Dan werden ze bij familie aan wal ondergebracht. „Tijdens de vakantie werd het gezin herenigd. Totdat de kinderen twaalf jaar waren; dan moesten ze aan het werk”, vertelt Tineke over deze lang vervlogen tijden.

Weinig luxe

Het was keihard werken en weinig verdienen. „Moest pake de wal op, dan zei beppe: ’Hier heb je een gulden, maar ik moet hem vanavond terug!’ Deze beeldjes, een van de weinige luxezaken in huis, stonden op de schoorsteenmantel. Nadat pake en beppe overleden, kreeg mijn moeder ze. In ons ouderlijk huis, een boerderij, hadden ze altijd een mooi plekje. Nu staan de twee meisjes ’te pronk’ bij mij thuis. Een mooie herinnering aan mijn lieve pake en beppe Woudstra.”

Heb jij ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en verhaal naar toen@telegraaf.nl.