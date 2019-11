Recept van de dag: groene eieren

Dit is een grappige variant van verdronken eieren.

Nodig voor 2 personen:

•2 eetl olijfolie

•1 ui, in dunne ringen

•1 theel citroenrasp

•200 gr boerenkool, gesneden

•150 gr spinazie

•2 eetl groentebouillon

•1 rode peper in stukjes

Bereiden:

Zet de oven op 180°C. Zet een schaal die in de oven kan op het vuur, smoor er ui, citroenrasp met een beetje olie in. Bak de boerenkool mee, drie minuten. Wat een geweldig idee om boerenkool zo te gebruiken. Wel even opletten, in het buitenland gebruiken altijd een iets zachtere boerenkool dan wij.

Die van ons is iets harder en moet wat langer koken. Dan de spinazie erbij (je kan bladspinazie uit de diepvries nemen), bak mee. Even goed omscheppen, klein beetje bouillon erbij. Maak er kuiltjes in, breek er eieren in. Schuif nu 10 minuten in de hete oven. Of tot de eieren naar je zin zijn. Ja, wat stukjes rode peper erover, of wat sambal. En voor de liefhebber, wat uitgebakken spek? Heerlijk bij de boerenkool. Stukje brood erbij, lijkt me allemaal heel lekker.

Weeklight is uitgegeven bij Spectrum.