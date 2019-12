Achteroverleunen en genieten: met luxe trein door Peru is reizen op hoog niveau

De kleurrijk geklede dames van de Uros-indianengemeenschap in Peru heten bezoekers zingend welkom. Ⓒ Marjolein Schipper

Velen denken bij Peru aan hiken als dé manier om bijvoorbeeld Machu Picchu te bezoeken. Dat het land over super-de-luxe treinen zoals de fameuze Belmond Andean Explorer en de Hiram Bingham beschikt, is minder bekend. Terwijl juist de trein een geweldige manier is om het spectaculaire landschap te beleven.