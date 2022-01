Vijf tips om je airfryer echt goed schoon te maken

1. De eenvoudigste manier om een airfryer in optimale staat te houden, is om hem dadelijk na gebruik schoon te maken.

2. Dit kan met een sopje van water en afwasmiddel dat ook geschikt is voor de kunststof buitenkant. In de meeste gevallen kunt u het mandje en de bak ook in de vaatwasser doen. Dit staat aangegeven in de gebruiksaanwijzing.

3. Is het mandje erg vies, vul dan de bak met heet water en een halve vaatwastablet en laat het mandje er een kwartier in weken. Met de afwasborstel kunt u de resten weghalen.

4. Het verwarmingselement kan na verloop van tijd ook behoorlijk vettig worden. Dit kunt u schoon stomen door een stukje aluminiumfolie in de airfryer te leggen en hier een laagje water op te gieten.

Snijd een citroen in partjes en leg die op de aluminiumfolie, zet de klok 10 minuten op 180°C. De citroenstoom lost het vet en de olie op die op de aluminiumfolie druppelen. Daarna afnemen met keukenpapier.

5. Gebruik geen schuurspons of schuurmiddelen, deze kunnen de antiaanbaklaag van uw airfryer beschadigen.

