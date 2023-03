Zo wordt je tuin een luxe oase van rust

Bij de zogenaamde trend van Lush Living is de tuin vooral een plek die rust, balans en ontspanning biedt. Zo’n tuin creëer je door een goede mix van natuurlijke elementen, accessoires in vergrijsde pasteltinten en véél groen.

Kies voor minimalistische tuinmeubelen en accessoires in rustgevende vormen gemaakt van natuurlijke, luxe en verfijnde materialen. Denk aan tuinstoelen van elegant mango hout, plantenbakken van metaal of een grote vaas van groen glas. Het is belangrijk dat de kleuren als het ware in elkaar overlopen. Het groen bij bij deze trend komt ook in verschillende tinten, groeit verticaal of in strakke lijnen voor een kalm effect, zeggen de experts van Intratuin.

Planten

De juiste meubelen zijn dus belangrijk, maar nog belangrijker zijn uiteraard de planten! Welke planten passen perfect in een luxe oase van rust?

1. Carex

Ⓒ 123rf

Dit sierlijke groen is laagblijvend gras met smalle groene bladeren. Deze siergras-soort is ideaal als bodembedekker en komt in verschillende tinten groen. Tip: door de lange bladeren staat deze plant ook mooi in een grote metalen plantenbak – de bladeren hangen dan sierlijk over de rand!

2. Agapanthus

Ⓒ 123rf

Ook wel de Afrikaanse Lelie genoemd. Een echte zonaanbidder die mooi staat op je terras of balkon. In het voorjaar kun je al genieten van de lange groene bladeren en in de zomer verschijnt een prachtige paarse, blauwe of witte bloem. Deze aandachtstrekker kan wel 1 meter hoog worden.

3. Schalen met waterplantjes

Ⓒ 123rf

Deze drijvende groene vrienden hebben een rustgevend effect.

4. Hosta

De hartlelie met haar kleine bloemen en grote bladeren komt in honderden vormen en kleuren. De bladeren rollen zich na een lange winterslaap uit in het voorjaar en de bloemen geven in de avond een rustgevende geur af.

5. Yucca rostrata

Ⓒ 123rf

Deze stevige palm is een echte eye-catcher. De grijs-blauwe lange dunne bladeren en dikke bruine stam passen perfect binnen het Lush Living kleurenpalet.

6. Ginkgo biloba Mariken

Ⓒ 123rf

Deze ze bijzondere Japanse notenboom met waaiervormig blad is een trage groeier en straalt een en al rust uit.

7. Ornithogalum

Ⓒ 123rf

De piramidevormige bloemen van deze plant staan symbool voor zuiverheid.

8. Salvia nemorosa

Ⓒ 123rf

De geur van deze blauwpaarse salie zorgt voor een instant zen-gevoel.