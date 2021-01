De BMW die gekocht werd na een tankbeurt

Eigenaren: Walter (21), student, en Edwin Heijkamp (55), sales manager

Auto: BMW 318iS

Bouwjaar: 1990

Geschatte waarde: 10.000 euro

Motor: 1796 cm3 vier-in-lijn 136 pk

„Vorig jaar stonden we met kerst in Spanje bij een lokaal benzinestation ons huurautootje vol te tanken en zagen deze BMW E30 staan. Mijn vader zei: ’Als we ’m voor minder dan 5000 euro kunnen meenemen, dan doen we dat.’

We wisten niet eens welk type het was. Gewoon een rode E30 die er, op een forse deuk in het linkerportier na, mooi uitzag. Volgens het typeplaatje een 318iS. We raakten aan de praat met de eigenaar, Gabriel, maar hij wilde niet verkopen. Hij begreep dat we liefhebbers waren en ontdooide wat. We wisselden telefoonnummers uit.

Euforisch

Later maakten we toch een proefrit. Gabriel was de eerste eigenaar, je kon zien dat hij er zuinig op was geweest. De deuk was niet zijn schuld. De koop werd gesloten en twee weken later vlogen we weer naar Spanje. Het eerste ritje was het leukste van mijn leven. Het geluid, het gevoel, euforisch was ik.

We hebben er veel aan verspijkerd. Op de brug bleek dat de onderkant gortdroog was. Hoezen, ophangrubbers, delen van de ophanging: alles is vervangen. Zo ook alle remdelen. Deze wielen passen bij de 318iS, het maakt ’m uniek tussen alle E30’s met BBS-wielen.

Mensen vinden het, ook vanwege de kleur, een leuke auto. Een iconisch ontwerp en hij stuurt geweldig. We zijn blij dat Gabriel ons de auto gunde. Tijdens de werkzaamheden stuurden we hem updates, deze krant gaat natuurlijk ook naar Spanje!”

Kijk voor een filmpje op youtube.com/autovisie.