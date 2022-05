6 gezonde noten: de vele voordelen en hoe weinig je nodig hebt

Noten bevatten, om te beginnen, een rijke hoeveelheid aan gezonde, onverzadigde vetten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt juist dat mensen die veel en regelmatig noten eten, gezonder en slanker zijn. Prima voeding ook tijdens het afvallen, dus. Dit komt doordat de gezonde vetten je lichaam juist stimuleren om lichaamsvet te verbranden. Noten bevatten veel calorieën, maar die worden niet allemaal in je lichaam opgenomen, doordat een portie vet vast blijft zitten binnen de vezelige wand van de noot tijdens de spijsvertering.

Gezonde noten en de gezondheidsvoordelen

Noten helpen bij het verlagen van je cholesterol, verminderen het risico op kanker en zitten bomvol antioxidanten en voedingsstoffen als magnesium, selenium, calcium, fosfor en mangaan. Check voor jouw dagelijkse mix de onderstaande noten en de gezondheidsvoordelen. Zo weet je exact welke noten je het beste kunt eten om er zoveel mogelijk van te profiteren. Het best is natuurlijk een notenmix.

1. Amandelen

Amandelen scoren hoog als het gaat om de hoeveelheid calcium. Ze bevatten daarnaast ook veel vezels, vitamine E en magnesium. Amandelen helpen het cholesterol te verlagen, het risico op hartaandoeningen te verminderen en beschermen tegen diabetes. Amandelen bevatten zeer veel eiwitten (20 gram per 100 gram), belangrijk als je veel sport of wil afvallen.

2. Cashewnoten

Cashewnoten behoren al jaren tot de meest populaire notensoort. Dat is vooral te danken aan de heerlijke smaak, maar ze zijn ook rijk aan ijzer en magnesium (meer dan amandelen) en het onverzadigde vet is overwegend oliezuur (hetzelfde als in olijfolie). Cashewnoten kunnen volgens verschillende onderzoeken helpen om het risico op kanker te verminderen, zorgen voor een gezond hart en sterke botten en zijn ook goed voor je huid. Ook deze noten bevatten veel eiwitten (18 gram per 100 gram).

3. Walnoten

Walnoten bevatten een rijke bron aan omega 3-vetten, antioxidanten en fytosterolen. Meer dan de andere gezondste noten in dit rijtje. Walnoten zijn goed voor je hart, zouden het risico op kanker helpen te voorkomen en zijn goed voor je hersenen bij klachten van van depressie. Ook blijken walnoten het risico op ouderdomsziekten, zoals Alzheimer, te verminderen.

Bekijk ook: Zo stel je de ideale borrelplank samen

4. Hazelnoten

Hazelnoten zijn rijk aan onverzadigde vetten, magnesium, calcium en vitamine B en E. Ze zijn goed voor je hart, helpen het risico op kanker te verminderen en helpen de spieren gezond te blijven.

5. Pecannoten

Hoewel ze veel calorieën en vet bevatten, zijn ze nog steeds goed voor je, vooral mannen hebben er baat bij. Pecannoten bevatten bèta-sitosterol, dat helpt bij het verlichten van de klachten bij een vergrote prostaat.

6. Pinda’s (eigenlijk geen noten)

Technisch gezien is de pinda een peulvrucht, maar in dit rijtje scharen we deze jongen even onder de noten. Ze bevatten namelijk meer foliumzuur (vitamine B11) dan de meeste noten. Foliumzuur is essentieel voor de ontwikkeling van de hersenen. Foliumzuur bevordert tevens een gezonde zwangerschap en vermindert het risico op aangeboren afwijkingen. Pinda’s stimuleren ook het geheugen, helpen depressie te bestrijden en verminderen het risico op hartaandoeningen. Pinda’s bevatten meer eiwitten dan de meeste noten (21 gram per 100 gram). Gezond om te eten dus als je vaak sport of wil afvallen. Wel ongezouten, hè!

Hoe krijg je per dag genoeg binnen? Ontbijt! Toegegeven: noten zijn niet goedkoop. Maar om dagelijks genoeg binnen te krijgen, heb je ook niet zoveel nodig. Het Voedingscentrum adviseert een handje per dag, wat neerkomt op 25 gram. Een gemiddelde zak bestaat uit 200 gram, dus daar kun je wel even mee vooruit.

Handje noten

Maar wanneer eet je deze gezonde noten en hoe krijg je genoeg binnen. Iedere dag een handje vergeten veel mensen. Veel mensen vinden droge, ongezouten noten ook niet even lekker. Wij zouden zeggen: voeg ze te aan je ontbijtroutine, dan hoef je er voor de rest van de dag niet meer over na te denken. En zijn ze nog lekker ook, al is dat een subjectieve waarheid.

Zo kun je ze in plaats van cereals door de melk doen. Beetje vloeibare pindakaas en honing erbij en je hebt een heerlijk ontbijtje, waarnaast je bijvoorbeeld nog een grapefruit kunt eten voor de vitamines. Als je liever geen melk drinkt, kun je noten door de yoghurt doen of door de havermout met water of iets als amandeldrink. Hieronder drie recepten van onze zustertitel Culy.