Producten na de houdbaarheidsdatum eten om geld te besparen, is dat slim?

Wieke van der Vossen, expert Voedselveiligheid: Houd de koelkast op 4 graden. Daarmee verminder je de kans op uitgroei van ziekmakende bacteriën en zorg je ervoor dat producten langer goed blijven. Producten bederven minder snel waardoor je ze minder snel hoeft weg te gooien.

Ruim boodschappen bij thuiskomst direct op; zet boodschappentassen zo dicht mogelijk bij de koelkast. Zet alles er in één keer in in plaats van steeds de deur open en dicht te doen.

Rauw vlees

Let op het verschil tussen de Tenminste Houdbaar Tot-datum (THT) en de Te Gebruiken Tot-datum (TGT). Eet producten met een TGT-datum zoals rauw vlees, vis, gekoelde maaltijdsalades of vleeswaren vóór of op de datum op. Na deze datum kan sprake van ziekmakende bacteriën zijn. Lukt het niet om het op te maken? Vries het dan vóór of uiterlijk op de TGT-datum in.

Producten met een THT-datum zoals een pak melk of kaas kun je vaak prima wat langer bewaren dan de aangegeven datum. Kijk, ruik en proef of het nog goed is.

Verhit bederfelijke producten voldoende. In rauw vlees, vis of schaaldieren kunnen ziekmakende bacteriën voorkomen. Bespaar niet op het verhitten van dit soort producten, maar verhit ze door en door. Dit geldt ook voor kliekjes. Door het deksel op de pan te doen, kun je wel energie besparen en is het sneller gaar.

Magnetron

Koken of opwarmen in de magnetron is energiezuinig. Het enige nadeel is dat de warmte soms niet helemaal gelijkelijk over het gerecht wordt verdeeld. Zelfs bij een draaiplaat kan dit gebeuren.

Daardoor is bij grote hoeveelheden en onregelmatig gevormde gerechten en kliekjes de kans op koude plekken groot. Op deze plekken worden eventuele ziekmakende bacteriën niet gedood. Door tussendoor te roeren of kleine stukken te verwarmen, wordt een gerecht wel gelijkmatig verwarmd.

